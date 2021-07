Le procès opposant Élie Kamano, artiste reconverti en homme politique, à l’ancien président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot), Salifou Camara (Super V), se poursuit au Tribunal de première instance de Dixinn, délocalisé à la mairie de Ratoma. Poursuivi pour atteinte à la vie privée d’autrui, l’accusé a nié les faits lors de l’audience de ce mercredi, 28 juillet 2021.

A la barre, Super V ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est poursuivi. “Je ne reconnais pas les faits. Et je suis même surpris. J’étais en France quand j’ai été informé par mon avocat. Donc c’est par respect pour la justice que je suis là ce matin. Il dit que je l’ai fait filmer et que je lui ai mis sur écoute. Qu’il le prouve parce qu’il ne s’agit pas d’affirmer mais de montrer les preuves. Je vais le faire suivre pour quel intérêt? Et je n’ai aucune magie pour mettre quelqu’un sur écoute en république de Guinée. Je n’ai pas une compagnie de téléphonie, et je ne suis ni actionnaire d’une compagnie. Je ne suis pas MTN, ni Cellcom ou bien Orange. Ce n’est pas vrai, qu’il le prouve”, a-t-il lancé en guise de défis à l’accusation.

Faux rétorque le plaignant, Elie Kamano : “Je suis surpris d’entendre Monsieur Camara dire ici qu’il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est là. Pourtant, c’est lui-même qui a confié cela à la DPJ quand il a porté plainte contre moi devant le tribunal de première instance de Kaloum. Il dit qu’il m’a fait suivre par des jeunes qui m’ont filmés quand je sortais de la Féguifoot. Et c’est cette vidéo qu’il a mise sur clé ( support de stockage des données) et versée dans le dossier. C’est à la DPJ qu’on m’a montré cette vidéo. Et il était présent. Il y a les témoins. Vous pouvez faire venir le colonel Conté de la DPJ”.

Le procès a été renvoyé au 08 septembre 2021 pour la communication des pièces par les parties et la comparution du témoin, colonel Balla Almamy Conté de la direction centrale de la police judiciaire.

Balla Yombouno