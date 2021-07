Autorités sanitaires et partenaires à Boké et Boffa pour relever les taux de couverture vaccinale

La délégation conduite par le Ministre de la Santé, Médecin Général Rémy Lamah, s’est rendue les 08 et 09 juin 2021 dans ces deux préfectures pour analyser les réelles causes du niveau du taux de couverture vaccinale.

Boké et Boffa sont deux des cinq préfectures de la région sanitaire de Boké, en Basse-Guinée où le taux de couverture vaccinale des enfants qui ont reçu leurs trois doses du vaccin pentavalent et la dose du vaccin antirougeoleux est le plus bas.

En effet, les estimations issues de Institute for Heath Metrics and Evaluation (IHME) qui fournissent des données issues du croisement de plusieurs sources, relèvent les taux de couverture de 35% et de 36% successivement pour Boké et Boffa.

Pour inverser cette tendance et permettre aux enfants de 0-11 mois de ces localités de compléter leur calendrier de vaccination avant leur premier anniversaire, une délégation conduite par le Ministre de la Santé, Médecin Général Rémy Lamah et composée des cadres de son cabinet, le Représentant de l’UNICEF et celui de l’OMS ainsi que les partenaires techniques et financiers : l’Alliance GAVI et l’USAID, s’est respectivement rendue les 08 et 09 juin 2021 dans les préfectures de Boké et Boffa pour analyser avec les acteurs à la base les réelles causes de cette situation.

Au centre de santé de Dibia, la délégation a échangé avec les autorités régionales et préfectorales de la santé et leurs agents de terrain sur les goulots d’étranglement qui affectent la couverture vaccinale de cette région. D’entrée de jeu, Dr Mohamed Lamine Yansané, Conseiller du Ministre de la santé, dira que « le personnel fournit de gros efforts, mais force est de constater qu’on a des défis importants à relever parce que la préfecture de Boké fait partie des districts sanitaires les moins performants en matière de vaccination. Et selon les estimations, il y a un enfant sur deux qui n’a jamais complété ses doses des vaccinations avec le vaccin pentavalent. Ce qui, à notre avis est quelque chose de très grave. Selon le rapport du premier trimestre de l’année 2021 de la Direction préfectorale, le taux de couverture vaccinale sur le plan administratif en penta 3 est de 91% et celui du vaccin antirougeoleux est de 95%, alors que selon les estimations actuelles de IHME comme énoncé plus haut, ces taux ne dépassent pas 36% des données d’enquête ».