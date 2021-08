ALPHA BOUBACAR BAH : « Pour ceux qui disent que j’ai un bureau à la Présidence… »

À l’occasion de l’Assemblée générale Lafidi/ Foutti, une rencontre autour de ce plat très populaire en Guinée, initiée par des journalistes à laquelle prennent part les dimanches des acteurs politiques, Alpha Boubacar bah, ancien conseiller en charge des relations publiques et extérieures de Cellou Dalein Diallo, s’est exprimé sur les rumeurs disant qu’il a un bureau à la Présidence de la République.

L’ancien membre du bureau politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui a annoncé son « retrait » de la vie politique, peu après la présidentielle qui a vu le président Alpha Condé triompher pour un troisième mandat à la tête de la Guinée, a “démenti” ces rumeurs. C’était ce dimanche 1er août 2021, alors qu’il était l’invité de l’assemblée.

Toutefois, celui qui s’est rapproché du pouvoir en place, bien qu’il ait justifié sa décision de quitter le parti dirigé par le principal opposant au régime en place par sa « nécessité » de travailler pour lui-même, a tenu à préciser qu’il ne refuserait pas l’offre si on lui faisait la proposition. « Pour ceux qui disent que j’ai un bureau à la Présidence, non j’ai un bureau à Mouna là-bas à côté [de la Présidence]. [Mais] si je travaille et à la présidence, on me donne, je prends », a-t-il déclaré, sans pour autant donner plus de détails.

Aliou Nasterlin