SAKOBA KEITA : « Le couvre-feu risque d’être ramené à 21h »

Alors que le durcissement des mesures barrières, hier mardi 03 août, avec le début du couvre-feu à 22 heures – au lieu de minuit – continue de susciter des réactions, le directeur général de l’Agence guinéenne de la sécurité sanitaire (ANSS) vient de faire une annonce qui risque d’inquiéter davantage les noctambules. En conférence de presse ce mercredi à Conakry, Dr. Sakoba Keita a invité au respect des mesures instaurées par les autorités, notamment le couvre-feu, pour freiner le taux de contamination, émettant par la même occasion l’idée que le couvre-feu puisse débuter à 21 heures.

Dans sa communication, le patron de l’ANSS a indiqué que les autorités sanitaires guinéennes ne veulent pas que « la jeunesse soit contaminée ». Or, actuellement, « 40% des cas [répertoriés] concernent des jeunes ».

Selon lui, ces derniers jours, parmi les victimes du Covid-19, on déplore de nombreux jeunes. « Pendant les deux premières vagues, pratiquement, on n’avait pas de décès parmi les moins de 40 ans. Mais cette fois-ci, pratiquement, le tiers des décès sont des jeunes de moins de 40 ans. Il y a même un jeune de 13 ans qui est décédé (…) Le couvre-feu, ça améliore notre sécurité. Donc, on a dit que pour freiner la transmission, il faudrait qu’on ramène l’heure du couvre-feu. Et si ça continue, nous allons ramener [l’heure du couvre-feu] à 21 heures, comme au Maroc. Ce qui est clair, selon les études qui ont eu lieu, le couvre-feu aide à ralentir la transmission interhumaine, parce que ça diminue les contacts et les lieux où les gens peuvent se rassembler », a assuré Dr. Sakoba Keita.

Balla Yombouno