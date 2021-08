« Kassory et Kiridi, vertueux et compétents ; Cellou et Sidya, délinquants »

Par la force des choses, le discours que Cellou Dalein Diallo a servi à l’occasion de l’Assemblée générale virtuelle de son parti de ce samedi 7 août a été largement consacré au bilan du président Lansana Conté. Ce n’est pas que le leader de l’UFDG voulait en faire un thème particulier de son intervention. Mais il avait à cœur de dénoncer ce qu’il perçoit comme une tentative du président Alpha Condé d’instrumentaliser le passif de ce bilan dans le seul but de dénigrer ses opposants d’aujourd’hui, à savoir lui Cellou Dalein Diallo, mais aussi Sidya Touré. Or, à en croire le président de l’UFDG, la démarche souffre d’une incohérence évidente, en ce sens qu’elle suppose une sélection subjective par le président Alpha Condé de ceux qui étaient d’une part, les bons, et de l’autre, les mauvais collaborateurs de feu le général Lansana Conté. En outre, selon Cellou Dalein Diallo, en voulant coûte que coûte dédouaner l’ancien président, le chef de l’Etat a tendance à infantiliser et à nier aussi bien l’intelligence que la personnalité de ce dernier.

« Kassory Fofana, Madikaba Camara, Kiridi Bangoura et tous les anciens ministres de Conté qui le servent, ce sont des gens vertueux et compétents ; les délinquants, ce sont Cellou et Sidya », c’est ainsi que Cellou Dalein Diallo schématise avec une pointe d’ironie la contradiction qu’il reproche au président Alpha Condé. Dans la même veine, le président de l’UFDG invite ceux avec lesquels il a servi au côté de Lansana Conté et qui sont aujourd’hui autour d’Alpha Condé de ne pas laisser prospérer l’image que ce dernier présente aujourd’hui de son prédécesseur. A savoir que Lansana Conté, inculte et ignorant tout de la gestion de l’Etat, s’en remettait exclusivement à ses collaborateurs. Ayant été des « collaborateurs loyaux et efficaces de Lansana Conté », ils ne doivent pas « laisser prospérer ces contrevérités », suggère Cellou Dalein Diallo.

En tout état de cause, il invite Kassory Fofana, Madikaba Camara et Kiridi Bangoura qu’il a nommément cités à tirer de cette présentation des choses par le président Alpha Condé les enseignements qui s’imposent. De fait, estime-t-il, ces derniers ne devraient nullement être surpris de se voir attribuer plus tard, « les échecs et les crimes économiques et humains qui ont été commis durant le règne d’Alpha Condé ». Ils doivent d’autant plus s’y attendre que pour Cellou Dalein Diallo, « avec Alpha Condé, cela est possible ». Même si dans le fond, le leader de l’UFDG est convaincu que « les premiers ministres ne font qu’appliquer les directives de Sekoutouréyah ». Même si, nuance-t-il : « Certains ont fait preuve de beaucoup de zèle et même d’arrogance parfois ».

Quoi qu’il en soit, Cellou Dalein Diallo revenant à son ironie, met en garde Forécariah : « Si son intention est d’attribuer à ses premiers ministres les échecs et les crimes, vous les gens de Forécariah, préparez-vous hein ! Parce qu’on va mettre tout sur vos enfants. Parce que ce sont vous qui fournissez les premiers ministres ».

