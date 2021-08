KANKAN : découverte d’un corps sans vie à quelques kilomètres de la commune

Le corps inerte d’un quarantenaire a été découvert ce 8 août sur la nationale kankan-kouroussa entre les villages de Takoura et lefrani, au carrefour de Takoura plus précisément, à plus d’une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Selon les agents de santé qui se sont rendus sur les lieux, la victime dont l’identité n’est pas encore connue aurait reçu des balles de calibres 12, rapporte le correspondant régional du Djely en Haute-Guinée.

Ce sont des passants qui ont découvert le corps gisant dans le sang tôt ce dimanche, 9 août 2021. Sur place, l’indignation et la tristesse se lisent sur les visages des citoyens. Sory Condé fait partie de ceux qui ont découvert le corps: « Je partais au champ et je lui ai vu coucher par terre, à distance j’ai appelé à deux reprises sans réponse. C’est ainsi que je me suis approché et j’ai constaté qu’il s’agit d’un corps sans vie. Je me suis écarté et suis venu sur la route pour appeler les passants, beaucoup se sont arrêtés et d’autres non, et c’est ainsi que nous avons alerté le président du district de Lefarani et les agents de la protection civile ».

Docteur Sory Kaba, chef de l’équipe médicale dépêchée par l’hôpital préfectoral, revient sur les circonstances dans lesquelles ils ont trouvé le corps : « On s’est rendus compte qu’il a été fusillé. Il y a des traces de balles de calibre 12, les fusils traditionnels. Plusieurs parties de son corps ont été touchées. On n’a pas trouvé de pièces sur lui nous permettant de l’identifier et sur instruction de nos supérieurs hiérarchiques, on a envoyé le corps à la morgue de l’hôpital régional ».

Les investigations continuent pour identifier le corps.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com