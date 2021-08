La Banque islamique de Guinée fait un don à l’Université de Sonfonia

Pour renforcer les capacités opérationnelles et la qualité de la prestation de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry (UGLC-SC), la Banque Islamique de Guinée (BIG) vient d’apporter à l’institution un don de matériel informatique dont : 20 imprimantes multiservice colore, 40 ordinateurs portatifs, 75 onduleurs (1000 VA), 10 vidéos projecteurs, 19 armoires semi vitrés, 2 battants, 10 bureaux Directeurs de 1 mètre 80 avec retour, 18 bureaux avec retour 1 mètre 60, 18 fauteuils roulants, 19 fauteuils visiteurs, 136 chaises visiteurs avec accoudoirs, 5 écrans plat géant. Ce geste d’une valeur de 1 milliard 772 millions GNF, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de collaboration entre l’UGLC-SC et la BIG. La remise des équipements s’est tenue ce lundi 9 août dans l’enceinte de l’université en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aboubacar SYLLA.

De tous les partenaires au développement et des institutions financières qui viennent en appui à son université, le Recteur de l’université trouve que, la Banque Islamique de Guinée est celle qui traduit le mieux la collaboration en actes concrets. Exprimant sa joie et sa reconnaissance, M. Manga KEITA a indiqué qu’à « travers ce geste, nous sommes convaincus que les bonnes relations de coopération avec la banque vont se consolider davantage. Nous resterons redevables et profondément reconnaissants pour ce geste. Nous nous engageons résolument à faire bon usage de ces équipements ».

Du côté de la Banque Islamique de Guinée (BIG) Directeur général, Sidy DIEYE, assure que les efforts de consolidation et de renforcement de la collaboration entre son institution et l’université vont se poursuivre : « Nous allons continuer dans les mois à venir, dans les années à venir à consolider ce partenariat. Nous sommes fiers d’accompagner cette université. Nous avons une considération sans fin pour tous les acteurs des universités, c’est pour cela que nous pensons qu’il fallait faire un geste pour cette université », explique-t-il.

Pour clore la cérémonie de remise, le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Aboubacar SYLLA s’est également félicité du don et a invité les deux entités à mieux consolider les acquis issus du fruit de cette collaboration entre la BIG et l’Université de Sonfonia.

Ibrahima Kindi Barry