Le pass sanitaire est désormais obligatoire à la rentrée des départements ministériels et autres bâtiments administratifs du pays. La décision a été prise ce mardi 10 août par le président Alpha Condé, à l’occasion du Conseil extraordinaire des ministres. A la Primature, ce mercredi 11 août 2021, la mesure était appliquée à la lettre, a constaté sur place un reporter du Djely.

A la rentrée du palais de la Colombe, les personnes venues pour une audience avec le Premier ministre ou pour rencontrer un cadre de la Primature sont invitées à présenter le précieux sésame. Ceux qui n’en ont pas n’ont pas accès au bâtiment. Des militaires sont postés à la rentrée pour assurer le contrôle. « Oui, bonjour Monsieur, votre pass sanitaire, s’il vous-plaît », interpelle un militaire qui répond à la salutation d’un citoyen souhaitant entrer dans l’enceinte du palais.

Certains exhibent des carnets de vaccination, d’autres les résultats négatifs de leurs tests PCR. « Je suis venu pour une audience avec le Premier ministre. Mais dès la rentrée, on m’a demandé mon pass sanitaire. Et j’ai présenté mon carnet de test de négativité Covid-19 que j’ai fait hier. Ils ont vérifié voir si c’est vrai parce qu’ils disent que la validité, c’est 48h. Au-delà, il n’y aura pas d’accès », confie Ousmane Sylla.

Parmi ces visiteurs du jour, figurent les lauréats du SADEN, l’artiste Soul Bangs et son épouse ainsi que des cadres du PDG-RDA. Ceux qui n’ont pas de pass sanitaire sont bloqués à la rentrée. « Je devrais être le porte-parole de mon groupe, mais malheureusement, je n’ai pas eu accès au bâtiment pour la simple raison que je n’ai pas mon pass sanitaire. J’ai appris la nouvelle tardivement et malheureusement je ne me suis pas encore fait vacciner. Mais dès après ici j’irai me faire vacciner pour éviter ce qui m’est arrivé aujourd’hui de se reproduire », glisse sous anonymat un visiteur.

Maimouna Kourouma a son pass sanitaire. Elle apprécie la mesure prise par les autorités guinéennes. « A mon humble avis, cette exigence du pass sanitaire est une belle initiative ; dans la mesure où elle poussera les cadres ou autres hommes d’affaires à se faire vacciner. Parce que si tu sais que tu as un rendez-vous important à la Primature, à la Présidence de la République ou dans un autre département pour une affaire importante, tu feras tout pour te faire vacciner ou faire un test Covid-19 », souligne la jeune femme.

Un homme blanc, sac à la main, dont nous n’avons pas pu connaître l’identité et la raison de sa visite a été refoulé à la porte, faute de pass sanitaire, par les militaires qui lui disaient : « C’est obligatoire. C’est un ordre Monsieur ! Pas de pass, pas d’accès ».

Notre constat dans d’autres bâtiments publics…

Après la Primature, nous prenons la direction du ministère de la Santé. Là, le contrôle est strict pour les cadres, mais les visiteurs, eux, sont « dispensés ». « Depuis ce matin, tous les cadres présentent leurs pass sanitaires avant d’accéder aux bureaux », témoigne un cadre du département sous anonymat.

Quant au ministère de l’Economie et des Finances, il n’y avait pas de contrôle de pass sanitaire à la rentrée. Par curiosité, nous essayons d’en savoir plus, en demandant à l’accueil si on peut passer sans pass sanitaire. A notre grande surprise, on nous a répondue : « Oui, vous pouvez aller Monsieur ! »

