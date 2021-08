COVID-19 : Cellou Dalein Diallo approuve la fermeture des boîtes de nuit

En réaction à la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Guinée, plusieurs mesures ont été récemment réactivées par les autorités pour en limiter sa propagation. Si certaines d’entre elles comme le couvre-feu, la fermeture des lieux de loisirs sont plus ou moins respectées, d’autres sont foulées au sol. C’est le cas par exemple du port du masque. Chez nos confrères de FIM FM ce 12 août, Cellou Dalein a donné sa lecture sur ces différentes mesures.

Pour Cellou Dalein Diallo, élaborer des mesures pertinentes est un bon début mais ces mesures n’auront d’importances que si elles sont appliquées. C’est le seul moyen dit-il d’éradiquer le virus. « …le plus difficile serait comment appliquer ces mesures dans un contexte où l’État, les forces de défense et de sécurité, la justice sont absents partout et complètement inféodés. La rigueur ne s’applique que lorsqu’il s’agit de défendre le pouvoir d’Alpha Condé », lance-t-il. Plus loin, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) précise qu’il doute de la capacité de l’Etat de « faire appliquer ses propres décisions avec la corruption, le laxisme et le favoritisme ».

En ce qui concerne le couvre-feu ramené de 22h à 04h, le principal challenger du président Alpha Condé approuve la mesure mais doute encore une fois de la capacité des autorités en place à la rendre effective. « Il y a certainement des mesures pertinentes qui ont été prises au regard de l’évolution de la pandémie. Peut-être si j’étais à leur place, j’aurais pris certaines décisions comme le fait de fermer les boîtes de nuit (…) mais ce gouvernement a des problèmes, il est capable de prendre des décisions mais il n’est pas capable de les faire appliquer ».

Aliou Nasterlin