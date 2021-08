COYAH : Plan International offre des vivres à des communautés impactées par le Covid-19

Pour accompagner et répondre aux préoccupations des communautés impactées par la pandémie du nouveau coronavirus, Plan International a mis en œuvre un projet de renforcement des communautés ciblées (des jeunes et des femmes, ndlr) pour mieux permettre à ces dernières de faire face à la riposte et la résilience au Covid-19. C’est ainsi, sur financement de l’Union européenne à hauteur d’1 million 50 milles euros, que l’ONG a distribué des vivres (riz, huile, pomme de terre, beur de karité…) à plusieurs groupements de jeunes et de femmes dans la sous-préfecture de Kouria et dans la commune urbaine de Coyah. La cérémonie de remise s’est déroulée ce vendredi 13 août 2021 dans les localités ciblées, en présence des autorités locales et préfectorales.

Ce projet qui vise essentiellement des ménages vulnérables, des agriculteurs et des petits exploitants agricoles, s’inscrit sur une période de 18 mois et interviendra dans les régions de Kindia, Mamou, Faranah, Kankan et N’Zérékoré pour une période de 18 mois.

Damas Tonguino, responsable de Plan International Guinée dans le littoral, explique le but du projet. « L’objectif est d’aider les communautés qui ont été impactées par la pandémie à se relever des effets négatifs. C’est pour cela que nous avons décidé d’accompagner des ménages, des agriculteurs, etc. Ce geste va leur permettre de repartir sur de nouvelles bases », a-t-il fait part.

Emue d’être l’une des bénéficiaires, Mabinty Yattara, dans la soixantaine, membre du groupement Baaré Boungni, situé dans la sous-préfecture de Kouria, préfecture de Coyah, ne cache pas sa joie. « Mon groupement et moi, nous sommes plus qu’heureux de cet accompagnement. Nous ne cesserons pas de les remercier pour tous ce qu’ils font pour nous. Nous leur promettons d’utiliser ces vivres comme il se doit afin que chacun d’entre nous soit servi équitablement », se réjouie la vieille femme.

Pour cette autre bénéficiaire, ce dont vient alléger le fardeau lié à la dépense quotidienne. « Nous avons beaucoup souffert avec le Covid-19. La pandémie a fortement impacté nos activités. Donc, recevoir ces vivres vient combler certains besoins du quotidien », explique Mariame Sylla.

En tout le projet a identifié 900 ménages vulnérables dont 100 par communes d’interventions.

Dans la foulée, les responsables locaux et préfectoraux, à leur tour, se sont également réjouis du don et ont exhorté leurs populations à en faire un bon usage.

Ibrahima Kindi Barry