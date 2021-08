FOOT/CAMPAGNE AFRICAINE : les représentants de la Guinée connaissent leurs adversaires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce vendredi 13 août 2021, au Caire (Egypte), au tirage au sort des premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération Africaine de football. La Guinée a quatre représentants, le Horoya AC et le CIK en Ligue des champions ; la SAG de Siguiri et le Wakrya AC en coupe CAF. Le Horoya AC qui fait partie du top 10 des meilleurs clubs du continent est exempté du premier tour préliminaire. Quant aux trois autres, ils connaissent désormais leurs adversaires.

Les trois clubs guinéens concernés par les premiers tours préliminaires sont situés sur leurs adversaires. Le Club industriel de Kamsar (CIK) qui dispute pour la deuxième fois de son histoire la Ligue des Champions, affrontera Hearts Of Sporting club, un club ghanéen. Le match aller aura lieu à Conakry entre le 10 et 12 septembre et le retour à Accra les 17-18 septembre.

Puis en coupe de la CAF, le Wakriya sera face à son voisin du Sénégal, le Diambars du Sénégal (match aller à Dakar) alors que la SAG de Siguiri se mesurera à Bayelsa du Nigeria (match aller à Conakry) entre les 10-12 septembre prochain, et une semaine plus tard pour les matchs retour.

Ci-dessous, les affiches du premier tour dans les deux compétitions

Ligue des champions

Coupe de la Confédération

TMBB