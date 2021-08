Epouse et fille prient pour le repos de l’âme de l’ancien ministre Ibrahima Kalil Konaté

Décédé samedi dernier, l’ancien ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté, a eu droit à un dernier hommage qui lui a été rendu à l’hôpital sino-guinéen de Kipé.

A l’occasion de la levée du corps, à la morgue de ce grand hôpital situé dans la commune de Ratoma, la veuve du défunt, Sarata Kaba, a pris la parole : « J’ai un sentiment de réconfort aujourd’hui vu que la population guinéenne, tout le monde s’est mobilisé comme un seul homme derrière moi pour me soutenir et me réconforter. Je peux cesser de pleurer et faire des bénédictions pour mon époux car, il a été un homme généreux et bon. On ne peut pas qualifier sa bonté. Si je dis que je vais le définir, je risque de faire un livre. Donc, je demande à tout un chacun de prier pour le repos éternel de mon époux. Je souhaite que Dieu lui donne une place dans son paradis. Je sais qu’il y aura une place car, il a aimé la jeunesse et fait beaucoup de biens qui ne seront pas vaines ».

A ses côtés, sa fille Makèmè Konaté, était inconsolable. Elle a raconté les derniers moments passés auprès de son défunt père : « C’était mon papa, mon amour. Il était tout pour moi. On est parti au village, on a fêté. Il m’a appelé il y a juste une semaine et m’a dit : ‘Ma fille, j’ai suivi ton intervention avec le Premier ministre, c’était super. Je suis fier de toi. Viens me voir je suis enrhumé’. Je suis allé, je l’ai serré dans mes bras. Et trois jours plus tard, on me dit qu’il est parti à jamais. C’était incroyable. Il a été quelqu’un de formidable, de super pour toute la famille Konaté. Je lui souhaite le meilleur au paradis ».

Balla Yombouno