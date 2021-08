Le directeur général de l’OMS « dévasté » par le décès d’un médecin guinéen à Haïti

Déployé en Haïti dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le docteur Ousmane Touré, épidémiologiste guinéen, a perdu la vie le samedi 14 août dernier dans un tremblement de terre, survenu dans ce pays des Caraïbes. Une disparition dont le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour laquelle le citoyen guinéen travaillait, s’est dit dévasté. Tedros Adhanom Ghebreyesus a partagé ses regrets et rendu hommage au défunt, présentant ses condoléances à sa famille.

Sur son compte Twitter, le directeur général de l’agence onusienne a réagi à la triste nouvelle. « Dévasté d’apprendre que notre collègue Dr Ousmane Touré est décédé dans le tremblement de terre de Haïti. C’était un épidémiologiste exceptionnel venu de la Guinée qui a aidé à vaincre Ebola en Afrique de l’Ouest et en RDC et a été déployé à Haïti pour la réponse au COVID-19. Mes plus sincères condoléances à son épouse et ses jeunes filles », a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Devastated to hear that our colleague Dr Ousmane Touré died in the #Haiti earthquake. He was an outstanding epidemiologist from Guinea who helped beat Ebola in West Africa & 🇨🇩 & was deployed to 🇭🇹 for the #COVID19 response. My deepest condolences to his wife & young daughters. pic.twitter.com/YoG9YDkZkc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 16, 2021