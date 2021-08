AFRO BASKETBALL : l’équipe guinéenne s’envole enfin pour Kigali

Que ce fut laborieux et insoutenable pour les joueurs notamment ! Mais nous apprend-on, la fumée a fini par émerger pour l’équipe guinéenne de basketball. Le battage médiatique aidant sans doute, elle pourra bel et bien prendre part à la 30ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tient cette année au Rwanda. Jusqu’ici bloqués à Conakry, Cédric Mansaré et ses coéquipiers ont pu, selon nos informations, s’envoler ce vendredi, pour Kigali, la capitale rwandaise. L’enjeu était tel que cela fait 38 ans que la Guinée n’avait plus pris part à ce rendez-vous continental de la discipline.

L’équipe guinéenne qui avait déjà reçu le drapeau national était bloquée à conakry parce que les joueurs n’étaient pas encore en possession de leurs billets d’avion et des primes de qualification (1500 dollars).

Les basketteurs guinéens disputeront leur premier match le mardi 24 août [à 10 heures TU] contre la Tunisie, déjà sur place.

Ibrahima Kindi Barry