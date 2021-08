COVID-19 : Guinée Games vole au secours des patients du CT-Epi de Gbessia

La société de loterie Guinée Games a procédé, ce vendredi 20 août, à la remise de 50 bouteilles d’oxygène médical de 7m³ chacune et de 15 manodétendeurs au Centre de traitement épidémiologique de Gbessia, où de nombreux malades du COVID-19 sont pris en charge. Ce don s’inscrit justement dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus en République de Guinée, frappée par une troisième vague particulièrement sévère.

L’entreprise fondée par l’homme d’affaires Antonio Souaré, passée sous l’autorité de l’État guinéen à travers la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI), s’est dit heureuse de pouvoir venir en aide à ce centre et à la population guinéenne. « Guinée Games ne soutient pas uniquement que le sport et la culture, la santé aussi est notre domaine. Elle est primordiale et prioritaire, surtout en cette période pandémique. Donc, on ne peut pas rester en marge de cette situation », a expliqué Habibatou Bah, la responsable de la communication et du marketing de Guinée Games.

Présent à cette cérémonie de remise de dons, Dr. Joseph Donamou, responsable de la réanimation des patients du COVID-19, a exhorté les autres sociétés, particulièrement celles du secteur privé à venir en aide au CT-Epi de Gbessia, en lui offrant de fournitures en oxygène et de manodétendeurs. « Ces 50 bouteilles d’oxygène et 15 manodétendeurs que nous avons reçus vont nous permettre de sauver beaucoup de vie. Un patient Covid hospitalisé en réanimation a besoin d’oxygène pour pouvoir s’en sortir », a-t-il rappelé.

Mohamed Condé, administrateur de ce centre, a pour sa part rassuré les donateurs que ces bouteilles d’oxygène seront utilisées à bon escient. Lorsque nous quittions les lieux, déjà 5 bouteilles d’oxygènes étaient en salle entrain d’êtres utilisées pour tenter de sauver des patients en situation critique, a indiqué Joseph Donamou.

Mariama Ciré Diallo