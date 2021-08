KANKAN : deux centres de santé reçoivent leurs premières « étoiles d’or »

Il s’agit du centre de santé Salamani et de celui de Kabada. Après beaucoup d’efforts, ces deux structures sanitaires de proximité viennent d’être reconnues performantes par les acteurs du SBM-R, une initiative du projet Haute qualité des services de santé pour le développement (HSD) financé par l’USAID.

Ce samedi 21 août 2021, une cérémonie de reconnaissance a été organisée au centre de santé Salamani. Une rencontre qui a regroupé autorités locales, sanitaires et agents de santé venus des deux structures sanitaires récompensées. Le coordinateur régional du projet HSD a rappelé les critères d’éligibilité. « Ce travail s’inscrit dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, pour cette première étoile d’or, les niveaux de performances à atteindre ont été déterminés à 80% pour le SONU, 85% pour la PF et 75% pour la PI. Ainsi, après l’évaluation de mai 2021, le centre de santé urbain de Salamani est passé de 53% à l’évaluation de base et 89% lors de l’évaluation externe de validation du ministère et de 29% à l’évaluation de base 88%. Ces deux structures ont montré des impacts de ces améliorations sur les indices des services en santé de la reproduction », a précisé Ahmadou Doubaya Camara.

Dr Sekou Kaba, premier vice- maire de la commune urbaine de Kankan, a invité les bénéficiaires à garder jalousement ces prix. « J’invite le personnel de santé et le COSAH à continuer sur cet élan dans l’offre des services. Faites en sorte que vos structures soient toujours des modèles. Le défi pour vous consiste maintenant à conserver ces acquis. Ce serait embarrassant si on vous retire ces trophées », a-t-il estimé.

Alors que le directeur régional de la Santé par intérim de Kankan a mis en garde les formations sanitaires qui ne vont pas satisfaire les évaluations annuelles, les deux chefs de centres bénéficiaires de ces étoiles, face aux défis qui les attendent, ont promis de maintenir le cap tout en continuant le travail d’amélioration des services et des offres.

A rappeler que plusieurs centres de santé urbains de Kankan ont déjà atteint ces performances. Reste à savoir si ces performances ont un impact sur le quotidien des patients. A chaque cérémonie de reconnaissance, des matériels et outils de travail sont remis aux centres bénéficiaires du prix.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com