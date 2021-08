MENA : le directeur du SNIES suspendu pour « faute lourde »

On le sait : la tension est vive entre le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation et certains cadres de son département. La semaine passée, ces derniers ont porté des accusations contre leur patron. Et bien, ce lundi celui-ci a pris sa première mesure à l’encontre d’un de ses subordonnés. Le Pr. Alpha Amadou Bano Barry a en effet suspendu le directeur national du Service national des infrastructures et equipements scolaires (SNIES).

Le ministre reproche à Ibrahima Cissé de s’être rendu coupable d’une « faute grave » pour laquelle il est suspendu avec effet immédiat. Ci-dessous le contenu de la décision prise par le Pr. Bano Barry.