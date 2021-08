NORD-KIVU : des associations de presse élèvent la voix contre l’assassinat des journalistes

Deux journalistes ont récemment été tués au Nord-Kivu, partie est de la République démocratique du Congo. Pour dénoncer ces crimes et préserver d’autres journalistes, l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) section du Nord-Kivu a lancé le mardi 24 août 2021, une campagne dénommée « une bougie pour la liberté de la presse » sur toute l’étendue de la province.

L’objectif de cette campagne est de dénoncer les menaces et les tueries des professionnels des médias. Et dans le cadre de cette campagne, une mobilisation a eu lieu hier vendredi dans la ville de ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Des directeurs, des agents des organes de presse, des acteurs politiques et des militants du mouvement citoyen de lutte pour le changement (Lucha) se sont mobilisés en plein cœur de la ville, bougies à la main, pour rendre hommage à leurs confrères à travers une marche. Ceci, afin d’interpeller le gouvernement congolais sur la protection des hommes de médias.

« Nous avons adressé un mémo aux autorités, il a été déposé au niveau de toute la province. Et cet après-midi, nous l’avons déposé entre les mains du gouverneur militaire, le lieutenant-Général Constant Ndima. Il nous a assuré que les autorités actuellement sont engagés à travers l’Etat de siège à ramener la paix au Nord-Kivu. Et les journalistes étant citoyens vont bénéficier de cette paix que la population du Nord-Kivu attend depuis des décennies. Et comme journalistes, nous avons demandé plus de sécurité par ce que les journalistes actuellement, il y en a qui sont menacés, il y en a qui vivent en clandestinité et cela ne permet pas aux hommes des médias de bien faire leur travail qui est de donner l’information. C’est-à-dire l’information n’est plus donnée comme il le fallait par ce que les journalistes ont peur pour leur vie », a déclaré à l’occasion Rozalie Zawadi, présidente de l’UNPC section du Nord-Kivu.

Les journalistes des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, provinces de l’est placées sous État de siège font face à des menaces de mort alors que d’autres ont été assassiné. En ce mois d’autre, deux journalistes ont été tués en l’intervalle d’une semaine. Ce sont Joël Musavuli, directeur de la radio communautaire RTCB/Biakato et Héritier Magayane, journaliste de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC). Le premier d’ailleurs avait été attaqué avec sa femme qui, blessée est ensuite décédé à l’hôpital.

« Vendredi 25 juin, Reporters sans frontières avait demandé aux militaires de cesser de s’attaquer délibérément et en toute impunité aux journalistes après l’attaque du journaliste Daniel Michombero à son domicile la nuit du 22 au 23 juin dans la ville de Goma. Journaliste en danger (JED) a alerté samedi 21 août sur des menaces de mort à l’encontre du journaliste reporter de Libre Grand Lac Vianney Watsongo en territoire de Rutshuru« , rapporte le site libregrandlac.com

Elisabeth Zézé Guilavogui