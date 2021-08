Initialement prévu pour ce mardi 31 août 2021, le procès de Sorel Soria Bangoura, responsable fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à Matam n’a pas eu lieu. L’opposant devra donc attendre encore dans sa cellule à la Maison centrale où il est détenu depuis son arrestation par la police le 6 août dernier à son motel pour « violation du couvre-feu ».

C’est aujourd’hui que ce proche de Cellou Dalein Diallo devait comparaître devant le Tribunal de première instance (TPI) de Mafanco. Mais le procès ne s’y est pas ouvert. Une situation que ne comprennent pas les avocats de l’homme politique.

D’ailleurs Me Alsény Aissata Diallo, l’un des avocats du prévenu n’a pas caché son incompréhension. « En principe, aujourd’hui, on devrait tenir son procès, mais malheureusement nous restons toujours à l’écoute du parquet qui nous a promis que dans les jours qui suivent qu’ils vont programmer l’audience. Mais ce qui est important, c’est qu’il faut reconnaître que nous ne comprenons plus [la situation] car un cas de flagrant délit devrait être jugé normalement dès le déférement ou le lendemain, au plus tard. Ça fait bientôt un mois que notre client croupit en prison. Et ça, nous le regrettons et nous le condamnons », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, l’avocat a assuré que son client a été « injustement arrêté » au motif qu’il a ouvert son motel alors que les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19 l’interdisent. Mais pour Me Diallo, cet argument ne tient pas. Car, a-t-il assuré, c’est un hôtel que le fédéral de l’UFDG à Matam gère. « Ce n’est pas un motel qu’il gère mais un hôtel. El n’est pas le seul a avoir un hôtel à Conakry. Les autres propriétaires d’hôtels n’ont pas été interpellés pour non respect de mesures sanitaires. C’est Monsieur Soria seulement qui a été interpellé pour, dit-on, non respect des mesures sanitaires », a argumenté l’avocat du prévenu. Et d’ajouter : « De toute façon, à l’audience, le procureur qui l’accuse de non-respect de ces mesures aura à faire avec nous ; qu’il soit prêt à nous affronter. Nous, nous sommes déjà prêts ! ».

Une arrestation “politique”

Dénonçant l’arrestation de Sorel Soria Bangoura, Me Alsény Aissata Diallo y voit un acharnement contre un opposant au régime en place. Il a été arrêté « parce qu’il est responsable fédéral de l’UFDG à Matam. Il est très efficace, très important et pose des actions importantes au niveau de l’UFDG. Donc, il faut tout faire pour trouver un alibi pour le taire ou pour neutraliser ses actions. Sinon encore une fois, il n’est pas le seul tenancier d’un hôtel à Conakry », a conclu l’avocat du prévenu.

Balla Yombouno