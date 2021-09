INFRASTRUCTURES ROUTIERES : le député Baadiko dénonce la discrimination du Fouta

Posture politique ou protestation légitime ? Profitant de la plénière de l’Assemblée nationale de ce jeudi 2 septembre, consacrée à l’adoption de la Loi des finances rectificative (LFR), l’opposant Mamadou Baadiko Bah a dénoncé ce qu’il assimile à une discrimination de la région de la Moyenne Guinée – région d’origine et fief de l’opposant principal, Cellou Dalein Diallo – notamment en matière d’infrastructures routières. C’est au détour d’une dénonciation plus globale de l’état des routes que le député et leader du parti de l’Union des forces démocratiques (UFD) a fini par déclarer : « Le Fouta n’a aucun projet en route. Il n’y a pas de chantier, il n’y a pas de projet ». Et c’est là la raison pour laquelle, selon lui, les députés originaires de cette région, à la différence de ceux des autres contrées du pays, ne protestent pas contre l’état de dégradation des routes. Comment le feraient-ils, alors qu’il n’y a tout simplement pas de projets routiers dans leur région, a insinué le député de l’UFD.

Dans un premier temps, c’est de l’état des routes du pays, dans leur globalité dont se préoccupe le député. « Lors des travaux en commission, on a entendu beaucoup de députés déplorer l’état des routes du côté de N’zérékoré, Yomou, Lola. Beyla, Kankan et Conakry et surtout la catastrophe que représente la route nationale N°1 Coyah-Dabola ». A l’en croire, il n’y a pas que l’état délabré des routes dont se sont plaints les députés. De nombreux députés ont également déploré, dit Baadiko « les travaux arrêtés, les malfaçons, ces routes qui deux ans après ne peuvent plus servir à rien et ces entrepreneurs véreux à qui on attribue toujours les mêmes marchés ».

Si les dénonciations de ces collègues députés lui paraissent plutôt légitimes, vu qu’il partage les constats qui en sont le fondement, quelque chose d’autre aura néanmoins attiré son attention. « J’étais curieux de n’avoir pas entendu un seul député du Fouta se plaindre », dit-il. Cela lui paraissant anormal, il s’est interrogé : « Pourquoi aucun député du Fouta ne se plaint de ce que se plaignent tous autres députés » ? « Eh beh, la réponse est toute simple. Le Fouta n’a aucun problème de projet abandonné ou arrêté, parce que le Fouta n’a aucun projet en route. Il n’y a pas de chantier, il n’y a pas de projet », répond-il aussitôt.

Et c’est pile en ce niveau que le président de l’Assemblée nationale. « Vous avez largement dépassé vos trois minutes, si vous voulez organiser l’Assemblée générale du parti du Fouta, nous n’aurons pas l’occasion », lui lance Amadou Damaro Camara qui l’invite subtilement à poser sa question.

S’il n’est pas exclu que cette complainte ait une visée politique, il convient plutôt de rappeler que plus tôt au cours de cette année, notamment à la suite de la composition du gouvernement, des observateurs avaient relevé une logique de sanction à l’encontre de cadres originaires de Moyenne Guinée, accusés de n’avoir suffisamment mouillé le maillot ou en tout cas de n’avoir pas récolté les résultats qui étaient attendus d’eux, dans le cadre de la campagne en faveur du troisième mandat. Dans la foulée, on avait également en exergue le fait que des missions de remerciement de la mouvance aient été dépêchées dans toutes les régions à l’exception du Fouta. Finalement, ce n’est que tout récemment que la Moyenne Guinée a eu droit à ces tournées pilotées notamment par Bah Ousmane, de l’UPR.

Ledjely.com