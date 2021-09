L’ONG ‘’Mêmes droits pour tous’’ (MDT) et l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) ont procédé à la signature de deux conventions de partenariat respectivement avec l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia et l’Université Nongo Conakry, ce vendredi 3 août 2021. Les cérémonies ont eu lieu dans chacun des établissements. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui au renforcement de l’accès à la justice des personnes les plus vulnérables en République de Guinée (PARAJ) dont la coordination est assurée par COGINTA. Concrètement, le partenariat avec les deux établissements d’enseignement se traduira par la mise en place, sur la base de la durée du PARAJ, d’un mécanisme de stage en alternance conformément à l’Article 145.2 du Code de travail, permettant aux étudiants de fin de cycle de Droit de ces universités, d’acquérir une expérience et un réseau professionnel, à travers des stages pratiques dans les Cliniques juridiques.

Ainsi, les étudiants bénéficieront d’un renforcement de capacités sur les thématiques des droits de l’homme, du droit pénal et de procédure pénale dans le cadre du traitement des dossiers des personnes vulnérables, grâce à un système d’accompagnement rapproché par les juristes et avocats des Cliniques juridiques, eux-mêmes formés sur ces thématiques dans le cadre de la mise en œuvre du PARAJ.

Vanina Ecarte, coordinatrice du projet estime que la signature de cette convention est essentielle dans le cadre du PARAJ pour la pérennisation des efforts que consentent déjà le MDT et l’OGDH depuis plusieurs années. « C’est un travail de terrain qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs que ce soit les ministères, les organisations de la société civile et aussi toutes les couches de la société qui peuvent faire en sorte que ce soit un système inclusif holistique et efficace et qu’il dure dans le temps. Pour cela, il faut que les étudiants en droit, dès le début, puissent connaître l’existence des cliniques juridiques et le rôle qu’ils ont à jouer et également que ces cliniques juridiques puissent transmettre leur savoir à ces étudiants », dit-elle.

A travers ce partenariat, selon les représentants de ces deux ONG, il sera proposé un stage de trois mois aux étudiants sortant de la licence. Ceux-ci seront pris par groupe de 3 à 5 pour une durée de 3 mois en entreprise pour travailler à terme avec les équipes de terrain qui accompagnent les personnes les plus vulnérables. Ces personnes sont dans l’ensemble des détenus sans moyens de constituer des avocats et qui doivent passer en jugement. Il y a aussi des filles et des femmes victimes de violation directe de leurs droits qui sont sans moyen pour se faire entendre devant la justice. On entend aussi par personnes vulnérables les enfants de la rue et ceux qui sont en conflit avec la loi. Ceux-là sont les plus nécessiteux. « C’est pour se mettre au service de ces personnes vulnérables que les cliniques juridiques sont ouvertes pour leur apporter une assistance juridique et judiciaire gratuite »,, explique Saa Adrien, coordinateur de MDT

Tous deux, très contents de la signature de cette convention, le recteur de l’Université de Sonfonia, Manga Keita, et le fondateur de l’UNC (Université Nongo Conakry), Mamadou Cellou Souaré, saluent le partenariat ainsi scellé et promettent de ne pas ménager leurs efforts pour le succès de l’alliance.

Initié grâce à un appui financier de l’Union européenne, le PARAJ, coordonné par COGINTA, est une durée d’exécution de 30 mois.

Mariama Ciré Diallo