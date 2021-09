BACCALAUREAT : premières réactions du 1er de la République SE

Après plus d’un mois d’attente, les résultats des différents examens nationaux ont été rendus publics ce 3 septembre sur toute l’étendue du territoire national. Les candidats sont depuis la nuit dernière partagés entre joie et déception. Du lot de ceux qui jubilent parce qu’admis, on a Mory Kaba dont la joie doit être d’autant plus immense qu’il est arrivé premier de la république en Sciences expérimentales. Rencontré à son domicile au quartier Kabada 2, le lauréat fait part de ses premières réactions et livre le secret de son succès retentissant.

Tout juste âgé de 20 ans, le candidat du lycée Morifindjan Diabaté était plutôt décontracté au moment de se confier aux médias. « Être premier de la république n’est pas fait pour tout le monde et ce n’est pas un travail facile », dit-il tout d’abord. Et surtout, selon lui, c’est l’aboutissement d’un travail qui remonte à loin. « C’est une préparation qui a commencé depuis le collège », note-t-il à ce sujet. Il faut dire qu’il nourrit secrètement l’ambition de se hisser au sommet depuis longtemps. Conséquence, confie-t-il : « il est arrivé que je ne dorme pas des nuits entières. Et les journées, je m’enfermais seul pour répéter mes leçons à vive voix ». Entre avoir le baccalauréat et être premier de la République, il trouve qu’il y a une différence qu’il appelle « détermination ». « Etre premier de la république, ça se prépare depuis des longues années ».

Issu d’une famille très modeste, Mory Kaba promet d’aborder les prochains défis avec la même volonté. « Je vais me reposer un peu et après le compte-à-rebours va commencer, j’ai beaucoup d’ambitions et par la grâce de Dieu et l’appui et la bénédiction de mes parents, j’y serai au sommet un jour », promet-il.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com