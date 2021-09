DABOLA-KOUROUSSA : les engins de la société CCECC immobilisés à Sampolia

Ce samedi 4 septembre 2021, les habitants du village de Sampolia, dans la sous-préfecture de Bissikrima, elle-même relevant de Dabola, ont immobilisé des engins de l’entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), en charge du bitumage du lot Dabola-Cessela, long de 68 km. Selon Thierno Madjou Touré, président de l’Association des ressortissants de Sampolia à Conakry, joint par ledjely.com, le non-paiement de la redevance liée à l’exploitation des deux carrières de graviers situées dans le village par la société, est à l’origine de la colère des populations.

En effet, révèle Thierno Madjou Touré, il était convenu avec l’entreprise et la commune, que 10% des revenus tirés de l’exploitation des carrières de graviers de Sampolia devraient être reversés à ce village. Or, il se trouve que « l’entreprise a transporté 2237 chargements pour la première carrière et 1683 pour la seconde », dit notre interlocuteur. Seulement, poursuit-il : « Jusque-là, le village n’a rien perçu comme argent. Et pourtant, avant que l’entreprise ne commence à exploiter les carrières, il a été clairement dit, puisque les carrières sont situées dans le village, l’entreprise doit verser 10% du revenu tiré du gravier au village ».

Et maintenant qu’il s’est écoulé un an depuis que l’entente a été scellée, les populations de Sampolia commencent à trouver cela quelque peu long et les habitants perdent patience. Ce qui, ce samedi, s’est traduit par une immobilisation spontanée des engins de CCECC. « Donc, nous avons décidé d’immobiliser les camions de l’entreprise jusqu’à ce que le versement soit fait. Le chef de l’entreprise et des membres du village ont décidé de se rendre à la commune [Bisskrima] le lundi pour trouver une solution » rajoute Thierno Madjou.

Au nombre de ce à quoi le montant escompté devrait servir il y a la rénovation de la Maison des jeunes de Sampolia.

