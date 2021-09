FOOTBALL : l’AS Kaloum sanctionnée, le club accuse le coup

Accusée de devoir de l’argent à Mohy Aurelien, son ancien joueur ivoirien et d’une violation d’un règlement du Statut du joueur, l’association sportive de Kaloum (ASK) vient d’écoper d’une sanction. Le club s’est vu notifier à nouveau, une interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs dans son effectif par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), tant sur le plan local qu’international. Du côté du club guinéen, on admet que ce énième courrier de l’instance internationale ne va pas renforcer l’image de l’équipe. Loin de là.

Dans son courrier, la FIFA a demandé à la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) d’appliquer les sentences de la Commission Statut joueur de la FIFA et de la Chambre de résolution des litiges prises contre le club. « Le Créancier nous informe que le Débiteur, le club AS Kaloum, n’a pas respecté ses obligations financières, conformément à la décision de la FIFA. Par conséquent, nous souhaitons informer les parties qu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs au niveau international a été imposée par la FIFA aujourd’hui. En outre, et conformément à la décision susmentionnée, l’Association membre du Débiteur est demandé d’imposer au Débiteur, le club AS Kaloum, une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs au niveau national » mentionne entre autres le document de la FIFA que la rédaction du Djely a pu consulter.

Au niveau du club de Bouba Dinah Sampil, la décision est plutôt reçue avec déception. Pour Joseph Siba Guilavogui, chargé de communication de l’ASK, c’est une décision qui ne va pas arranger l’image et la perception du club. Surtout qu’il s’agit en réalité d’un rappel à l’ordre, vu les précédentes décisions dans cette même affaire. « Cela nous met dans une position désagréable vu tout ce que l’AS Kaloum représente en Guinée. Ça ne fait pas une bonne presse pour un club de la trempe de l’AS Kaloum. Nous sommes désolés pour cet acte auquel nous allons chercher à remédier progressivement », a confié le chargé de communication.

Sur les actions entreprises à la suite de cette sanction, Siba Guilavogui annonce que le paiement de plusieurs joueurs recrutés récemment est déjà en cours. « Depuis quelques semaines, on a déjà payé une partie des joueurs, donc il reste une deuxième vague. La semaine dernière, on a recruté beaucoup de joueurs malheureusement qui sont rentrés et qui n’ont pas reçu l’intégralité de leurs salaires. Donc il y a une partie qui est déjà réglée et nous nous battons aussi pour régler l’autre partie », a déclaré Joseph Siba Guilavogui.

Elisabeth Zézé Guilavogui