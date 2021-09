GUINEE : le barreau demande un retour rapide à l’ordre constitutionnel

La valse des prises de position consécutives au coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé se poursuit. Ainsi, ce mardi 7 septembre, c’est l’Ordre des avocats de Guinée qui, profitant d’un point de presse, a fait une déclaration pour donner son point de vue. Si à l’instar des autres instances qui l’ont précédé, le barreau admet la situation de fait, il se distingue néanmoins par le fait qu’il demande explicitement un retour rapide à l’ordre constitutionnel normal.

Au nom de ses collègues du barreau de Guinée, le bâtonnier, Me Djibril Kouyaté rappelle : « L’ordre des avocats de Guinée (…) s’était, en son temps insurgé contre l’adoption de la constitution qui a consacré le troisième mandat ». Pour autant, tient-il marteler : « la dévolution du pouvoir ne doit résulter que d’une élection et qu’aucune force ne devrait être utilisée pour ce faire »

Se voulant quelque peu réaliste et reconnaissant la situation de fait, le barreau dit appeler à « l’esprit citoyen » et au « bon sens patriotique » de tous les acteurs et les invite à privilégier le « dialogue, l’échange de sorte que l’intérêt général et celui supérieur de la nation prennent le pas sur tout ».

Pour sa part, l’ordre des avocats s’engage à défendre et à préserver les droits et les libertés des populations. De même qu’il promet de « dénoncer toutes les attitudes attentatoires aux dits droits et libertés et à y donner les suites par les voies appropriées ».

Enfin, tranchant quelque peu avec tout ce qu’on a entendu jusqu’ici, le barreau de Guinée « demande le retour rapide à un ordre constitutionnel normal ». Un chantier auquel il se dit prêt à participer. Notamment via « toutes concertations qui incluront toutes les forces vives en vue d’ancrer définitivement la démocratie et la bonne gouvernance en République de Guinée ».

Balla Yombouno