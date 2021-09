ARMEE GUINEENNE : les premières sanctions du Colonel DOUMBOUYA

Dans un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale, (RTG) ce mercredi 8 septembre 2021, le comité national de rassemblement et de développement (CNRD) a sanctionné deux militaires accusés d’acte de vandalisme et de pillage des biens des citoyens. Les soldats de deuxième classe Faro Abdoul Salam et Daffé Djibril ont été radiés de l’effectif de l’armée guinéenne sur effet immédiat.

Le CNDR dirigé par le Colonel Mamady DOUMBOUYA à la tête du pays promet que les accusés subiront toutes la rigueur de la loi.

Balla YOMBOUNO