Coup d’Etat en Guinée : Cette décision de la CAF qui défavorise les clubs guinéens

Comme les années précédentes, la Guinée a quatre représentants en campagne africaine (coupe CAF et Ligue des champions) au compte de la saison sportive 2021-2022. Si le Horoya AC est exempté du premier tour préliminaire, le Club Industriel de Kamsar, le Wakry AC et la SAG de Siguiri vont passer par là. Ces trois clubs guinéens vont entrer en lice à partir du 12 septembre 2021. Mais une mauvaise nouvelle vient de s’inviter dans la danse. Car contrairement aux autres clubs, ils joueront un seul match et en dehors de leur pays.

C’est une décision de la CAF rendue publique ce mercredi 8 septembre. « Après avoir suivi et examiné attentivement l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Guinée, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF a décidé que les trois rencontres impliquant des clubs guinéens dans les phases préliminaires, se joueraient en une seule manche sur le territoire de l’adversaire, conformément à l’article 2.1 du Règlement des compétitions interclubs de la CAF », peut-on lire dans une note transmise à la fédération guinéenne de football.

Pour l’heure, aucune réaction ni des clubs concernés ni de l’instance dirigeante du football guinéen. Cette décision il faut le dire défavorise les clubs guinéens.

Pour rappel, le match opposant la Guinée au Maroc au stade Général Lansana Conté de Nongo au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 avait été reporté pour les mêmes raisons.

Ci-dessous le calendrier révisé :

Match N° 5/6 (Coupe de la Confédération TotalEnergies 2021/22) : Diambars FC (SEN) vs Wakriya AC (GUI), le 12 septembre 2021 (17h00 GMT) au Stade Lat-Dior, Sénégal Match N° 7/8 (Coupe de la Confédération TotalEnergies 2021/22) : Anglogold (GUI) vs Bayelsa United FC (NGR), le 19 septembre 2021 (15h00 GMT) au Samson Siasia Sports Stadium Match N° 1/2 (Ligue des Champions TotalEnergies 2021/22) : Club Industriel de Kamsar (GUI) vs Accra Hearts of Oak (GHA), le 19 septembre 2021 (16h00 GMT) au Accra Sports Stadium.

TMBB