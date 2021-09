COUP D’ETAT MILITAIRE : la CARP aussi prend acte

Depuis le coup d’Etat du 5 septembre perpétré par le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), à sa tête le colonel Mamady Doumbouya, les réactions fusent de partout, notamment des Etats-majors politiques. Et dans cette veine que ce mardi 7 septembre, c’était autour de la Convergence des acteurs pour la relève politique (CARP) dont les parties prenantes étaient alliées au régime du président Alpha Condé, de donner son point de vue sur la nouvelle donne.

Dans la déclaration lue au siège du parti ADC-BOC, la CARP dit avoir suivi et observé avec attention les événements du 5 septembre 2021 qui ont abouti à la prise effective du pouvoir par le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD). « La Convergence des acteurs pour la relève politique (CARP), prend acte de cette situation », disent les partis membres de la CARP. Quant aux annonces du CNRD relatives à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et à l’ouverture d’un dialogue inclusif, la CARP se dit « optimiste et invite le peuple de Guinée au calme et à la vigilance ».

Balla Yombouno