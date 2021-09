KEAMOU BOGOLA : « Je suis heureux de sortir de prison »

Kéamou Bogola Haba est le dernier des opposants à avoir été déposé à la Maison centrale sous l’ère Alpha Condé. Il y est allé en juillet dernier à la suite de la signature de la convention d’alliance entre les partis de l’ANAD. Il est du nombre de ceux qui sont sortis hier de prison. Dans sa toute première sortie devant la presse, il a d’abord dit sa joie de se retrouver hors des murs de la prison. Sa joie étant particulièrement décuplée par le fait que, selon lui, lui et ses camarades lutte en remporté la mission qui consisterait à rendre réversible la logique du troisième mandat. Se projetant ensuite sur le dialogue qui devrait se mettre en place, il pense que la victoire de Cellou Dalein Diallo devrait en être le principal menu. Enfin, appelant à l’unité des Guinéens, il invite les exilés politiques à rejoindre la mère patrie pour participer au débat sur l’avenir du pays.

Mission accomplie

« Je suis heureux de sortir de prison avec l’ensemble des autres prisonniers. Nous sommes venus en mission en prison et nous sortons avec la mission accomplie. Le peuple de Guinée a demandé que le troisième mandat soit réversible, évidemment le troisième mandat est devenu réversible, c’est la victoire que nous avons ensemble remportée. Nous voulons donc demander au peuple de Guinée, à l’ANAD, au FNDC et également à l’ensemble des forces de défense et de sécurité de se réunir autour du CNRD pour qu’ensemble nous puissions faire une transition courte, mais revenir aux institutions républicaines dans le bref délai.

Nous avons demandé à l’ANAD une seule chose, à savoir qu’on n’ira pas dialoguer avec Alpha Condé et la mission est accomplie ».

Cellou Dalein va-t-il céder « sa victoire » ?

« Donc, ce qui nous reste à faire maintenant qu’Alpha Condé est parti c’est d’ouvrir rapidement le dialogue. Et la question qui va se poser (à ce dialogue) est, ‘’est-ce que nous installons Cellou Dalein Diallo qui a gagné les élections ? Est-ce Cellou Dalein va céder cette victoire et à quelles conditions il va céder cette victoire… nous pensons que le CNRD va travailler avec nous pour que ce débat soit clarifié ».

Appel au retour des exilés politiques

« Nous demandons à ce que la société civile, les 4 coordinations régionales et tous les autres acteurs, nous leur demandons de nous rejoindre. Nous demandons à Sekou Koundouno et à Ibrahima Diallo de nous rejoindre le plus rapidement possible, nous demandons à Sidya Touré de revenir rapidement au pays, nous demandons à Lansana Kouyaté de nous rejoindre pour qu’ensemble le débat commence et qu’on puisse discuter avec nos frères, comment la nouvelle Guinée sera. Voilà la mission et nous demandons à chacun d’accepter de s’unir afin de servir la nation ».

Propos recueillis par Balla Yombouno