Après douze mois de détention à la Maison centrale de Conakry, plusieurs dizaines de personnes ont été libérées ce mardi 7 septembre 2021. Parmi elles, figure Ismaël Condé, premier vice-maire de la commune de Matam. Son séjour à la Maison d’arrêt de Conakry lui laisse des séquelles inoubliables. (Réaction).

« Ça n’a pas été facile. Douze mois, ce ne sont pas douze jours, mais douze mois de prison et d’injustice. La prison est une mauvaise expérience. Quand j’entends les gens dire que la prison est une université, je dirai non, la prison n’est pas une université. La prison c’est un lieu de privation des libertés, c’est un lieu de non droit. Malheureusement, personne ne doit faire la prison pour ce dont on nous accusait. On prie Dieu que cette ère soit une nouvelle ère pour la Guinée. Qu’aucun Guinéen ne se retrouve en prison pour ces mêmes motifs que nous » dit-il avant d’exprimer toute sa gratitude au nouveau régime de Conakry grâce auquel ils ont recouvert leur liberté.

Ismaël Condé était poursuivi pour ‘‘escroquerie, entrave à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés, les concessions et d’égalité de service public et complicité’’. Le transfuge du RPG pour l’UFDG avait écopé d’une peine de 3 ans 4 mois de d’emprisonnement ferme et du paiement de 30 millions francs guinéen d’amende.

Balla YOMBOUNO