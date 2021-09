« Les militaires doivent rester dans les casernes », ordonne le colonel Mamady Doumbouya

Ce mardi 7 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamady Doumbouya, a conféré avec la hiérachie des forces de défense et de sécurité, au BQG, dans l’enceinte du camps Samory. Au cours de la rencontre, les hauts responsables des forces de sécurité, les militaires et paramilitaires ont marqué leur adhésion à la nouvelle dynamique en place à la suite du renversement d’Alpha Condé. En retour, le colonel Mamady Doumbouya a invité les militaires à rester dans les casernes afin que la sécurité publique puisse revenir aux services de la police et de la gendarmerie dont c’est le travail.

C’est le général de brigade Sidi Yaya Camara, directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale a livré le message d’adhésion au « sursaut patriotique de l’histoire». Et pour traduire cette adhésion en acte concrets, les forces de défense et de sécurité se disent prêtes à « assurer la sécurité des personnes et de leurs biens » et à « contrecarrer toute agression extérieure, assurer l’intégrité territoriale de la Guinée, pour défendre les intérêts majeurs de ce pays ».

Venu à la rencontre avec manifestement le désir de livrer son propre message, le colonel Mamady Doumbouya rappelle à l’armée que « le peuple attend beaucoup de nous. Cette grande responsabilité nous pousse à être serein et à continuer de faire le travail régalien de la République pour qu’il y ait la continuité de l’État. Et nous avons tout ça sur l’épaule(…) Pour se faire, il faut qu’on se rassemble et qu’on se donne la main. Tout ce que nous allons entreprendre dans les jours ou les années qui viennent sera dans l’intérêt suprême de la nation ».

Ensuite, de manière plus concrètes, il lance : « les militaires doivent rester dans les casernes pour éviter le désordre car nous n’avons rien à faire dehors parce qu’il y a la police et la gendarmerie pour s’occuper de nos populations ». Puis de conclure : « Tous les congés sont annulés, il faut assurer la continuité des services »

Aliou Nasterlin