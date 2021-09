Dans l’avalanche des réactions suite au coup de force du lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya qui a évincé Alpha Condé du pouvoir le dimanche dernier, de nombreux leaders politiques ou encore de la société civile ne cessent de s’exprimer sur ce qui devrait être les démarches à suivre du régime militaire qui dirige désormais la Guinée. Pour le président de l’Alliance des forces du changement (AFC) Mandjouf Moro Sidibé le CNRD doit engager des poursuites et des audits pour que, tous ceux qui ont participé aux dérives du gouvernement passé puissent répondre de leurs actes. Il l’a fait savoir ce jeudi 9 septembre 2021, au micro d’un reporter du Djely.

Selon ce candidat à la présidentielle contestée du 18 octobre 2020, le CNRD doit poser les bases d’une transition réussie. « Il faut de nouvelles personnes. Tous ceux qui ont participé au déclin économique et social du pays doivent être écartés. Il faut barrer la route aux opportunistes qui sont de plus en plus nombreux car, ils vont essayer de retourner leurs vestes. On connaît des gens qui ont été ministres pendant tous les régimes. Ceux qui ont accompagné les dérives de la gouvernance passée doivent payer de leurs actes. Il faut engager le plutôt que possible des poursuites des audits pour la récupération des biens mal acquis et enfin se débarrasser des considérations », suggère le médecin.

In fine, Dr Moro demande au CNRD de ne pas tomber dans les erreurs du passé notamment, la corruption et la gabegie financière et mettre fin à l’impunité et le mensonge d’Etat.

Michel Yaradouno correspondant à kankan