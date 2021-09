Mamoudou Nagnalen Barry, une expertise dont peut profiter la transition guinéenne

Le CNRD doit profiter de l’expertise internationale de Mamoudou Nagnalen Barry. Avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle, Mamoudou Nagnalen BARRY est un expert international parfaitement bilingue (anglais et français) qui travaille actuellement pour le Département Finance, Compétitivité et Innovation au siège de la Banque mondiale à Washington DC, aux Etats-Unis d’Amérique. En tant que Project Manager et Expert en Développement du Secteur Financier, il a dirigé, co-dirigé ou participé à plusieurs projets et études de la Banque mondiale à travers le monde, notamment en Indonésie, au Vietnam, en Iraq, au Liban, au Kenya, en RDC, au Tchad, au Burkina, en Côte d’Ivoire, au Benin, en Guinée Bissau, et en République de Guinée (son pays natal). Il a rejoint la Banque mondiale à travers le plus compétitif recrutement de l’institution dans lequel il devint un des premiers Guinéens à réussir, après avoir servi comme Consultant pour la Société Financière Internationale (IFC) à Conakry (Guinée). Ses activités au sein du groupe de la Banque mondiale couvrent la stabilité financière, l’accès des entreprises et des individus aux services financiers (y compris digitaux et les crédits), le développement du marché des capitaux, l’amélioration du climat des affaires (notamment dans le secteur minier et y compris le Doing Business), la promotion du contenu local et de l’entrepreneuriat pour les startups et les incubateurs.

Avant la Banque mondiale, il a travaillé en tant qu’Expert National en Investissement pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), sur financement de la Banque Africaine de Développement, en assistance technique au sein de l’Agence de Promotion des Investissements Privés en Guinée (APIP-Guinée). Il avait auparavant travaillé à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) en qualité de Superviseur Bancaire/Inspecteur où il s’était occupé des études et de la réglementation, après avoir servi aussi la direction générale de la société Total Guinée SA en qualité de Contrôleur de Gestion pour le suivi des investissements du groupe et le reporting sur les résultats analytiques (pétrole, essence, gas-oil, kérosène, gaz, boutique, etc. pour différent segments). C’est au cabinet d’audit International Auditeurs Associés (KPMG) qu’il a commencé sa carrière en tant qu’Auditeur Comptable et Financier, avec la participation à plusieurs missions d’audit dans les secteurs miniers, des télécommunications, de l’éducation et des BTPs.

Fruit de l’école publique guinéenne avant son parcours académique international, Mamoudou Nagnalen Barry a été un brillant élève au lycée Morifindjan Diabaté de Kankan avant de sortir major de sa promotion au département de l’économie et des finances à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, Conakry. En 2013, il a obtenu une bourse du gouvernement japonais et des institutions de Bretton Woods pour passer un diplôme d’études postuniversitaires au Centre de Développement Economique de Williams College, Massachusetts, Etats-Unis. Doctorant en Administration des Affaires à l’Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP) en partenariat avec la prestigieuse école de management BEM de Dakar, il est aussi détenteur d’un autre Master en Stratégie Financière et d’une licence en Droit, après avoir validé les cours de comptabilité approfondie et du Droit Fiscal du cursus d’expertise comptable de l’INTEC Paris.

Mamoudou Barry a aussi fréquenté plusieurs autres institutions de haut niveau dans le monde dans le cadre des formations et séminaires, y compris à la Banque Mondiale, au FMI, à l’Institut Bancaire et Financier International (IBFI) de la Banque de France (EuroSysteme), à la Federal Reserve des USA (Board de Washington, Atlanta et New York), à Harvard Kennedy School, à l’Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles de Budapest, à Standards and Poors de New York, etc. Il a aussi participé à des forums et missions (souvent en tant que panéliste) au Japon, en Angleterre, en Chine, au Ghana et au Gabon.

Par ailleurs, Mamoudou Nagnalen est un lauréat du Mandela Washington Fellowship. En effet, il était parmi les heureux candidats sélectionnés par la Maison Blanche et l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée en 2015 pour participer au programme de jeunes leaders africains (YALI) initié par le Président Obama.

Ce programme a permis à M. Barry de suivre une formation en Administration Publique à l’Université Etatique de Géorgie dans la ville d’Atlanta (USA), de participer à un sommet Présidentiel à Washington DC, d’échanger avec plusieurs personnalités américaines, y compris le Président Obama, et de créer un réseau africain au sein duquel plusieurs jeunes sont déjà ministres dans leurs pays.

Enfin, Mamoudou a dispensé des cours liés à l’économie et à la finance dans plusieurs universités guinéennes et pour des entreprises de grande renommée, y compris des Banques, lui donnant la chance de former des milliers de jeunes qui sont aujourd’hui actifs dans les domaines économiques, financiers et de l’entrepreneuriat en Guinée. Il est aussi l’auteur de deux romans « l’école des pauvres et l’école des riches » et « l’odeur de l’argent », tous deux publiés chez L’Harmattan.

Depuis son enfance, Mamoudou s’est distingué dans sa famille et sa communauté par sa volonté à servir les autres, discrètement ou ouvertement. Au cours de son cursus, il a toujours accepté de travailler avec des étudiants brillants et moins brillants, en vue de partager avec ces derniers le peu qu’il comprenait pendant les cours et à travers ses propres recherches.

Depuis 2015, il a décidé de s’engager officiellement dans la société civile, en créant une ONG avec des jeunes de tous les horizons. C’est ainsi que fut créée l’ONG Organisation pour le Changement Positif (dont il est donc co-fondateur) qui, en moins de 4 ans, est devenue l’une des ONGs locales les plus crédibles de la Guinée, qui a des programmes réguliers et travaille avec des partenaires crédibles telles que les ambassades des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France.

Membre fondateur du FNDC, Mamoudou a participé au combat pour la défense de la constitution en Guinée, du début du combat à nos jours, malgré les risques, y compris les menaces d’arrestation directes contre sa personne. En tant que conseiller sur les questions techniques et stratégiques du FNDC, Mamoudou est perçu comme un pilier important de ce mouvement de jeunes patriotes qui a été présent à tous les moments importants, notamment en se déplaçant fréquemment sur Conakry.

Après quelques années d’expérience professionnelle, Mamoudou a créé une corporation financière dont l’objectif est de mobiliser des ressources et financer les activités dans des secteurs ciblés, avec une participation au capital. Ainsi, la corporation financière créée a déjà pris part dans trois sociétés dont deux industries (qui emploient directement une vingtaine de personnes) et orientées sur l’agrobusiness (y compris dans des secteurs d’exportation) et une entreprise immobilière.

El Hadj Mory Kaké