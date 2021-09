CONAKRY : pourquoi la junte a embarqué l’ancien ministre Bantama Sow ?

Sanoussy Bantama Sow, ancien ministre d’Etat, ministre des Sports, a été conduit en début de soirée de ce samedi 11 septembre 2021 au quartier général de la junte au pouvoir. Ce sont des hommes en uniforme qui sont venus le prendre à son domicile pour l’y emmener. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui parlent d’arrestation de l’ancien ministre mais ce n’est pas effectivement le cas selon son entourage.

Une source proche de l’ancien ministre confirme qu’il a été emmené au QG de la junte mais c’était dans le cadre d’un entretien au cours duquel il lui a été demandé de déposer ses documents et la clef de son véhicule de fonction. Et d’ajouter que le ministre étant hors du pays lors du putsch mais aussi lors de la rencontre entre les nouvelles autorités et les anciens ministres, a accusé un retard pour le dépôt de ses documents de voyage. Il a donc dû remettre les clefs de son véhicule de service et ses documents de voyage avant de regagner son domicile.

Pour rappel, le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) avait convoqué tous les anciens ministres. Dans son message, il avait indiqué que tout refus serait considéré comme une rébellion. Mais au cours de la rencontre les ministres Bantama Sow et Mamakany Diallo étaient à l’étranger selon nos informations.

