COUP D’ETAT: Plusieurs opposants au 3e mandat rentrent à Conakry ce weekend (FNDC)

Quelques jours après le coup d’Etat qui a évincé Alpha Condé du pouvoir -le 5 septembre 2021-, les exilés commencent à regagner le pays. Après Sidya Touré, ancien premier ministre et leadeur de l’Union des Forces Républicaines ( UFR), qui est rentré samedi dernier après près d’un an d’exil, d’autres opposants au 3e mandat sont attendus à Conakry. Selon le Front National pour la Défense de la Constitution ( FNDC), Ibrahima Diallo, Sékou Koundouno et d’autres opposants sont attendus à Conakry ce samedi.

« La Coordination Nationale du FNDC informe l’opinion publique du retour des camarades de lutte contre le 3ème mandat à savoir Ibrahima Diallo, Sekou Koundouno, Fode Sanikayi Kouyate et Alpha Midiaou Bah dit Djani Alfa, le samedi 18 septembre 2021 à Conakry, après plusieurs mois d’exil forcé. A cette heureuse occasion, la Coordination Nationale du FNDC invite les populations de Conakry à réserver un accueil chaleureux à nos combattants qui, malgré les affres de la dictature de l’ancien président Alpha Condé, n’ont pas courbé l’échine. L’accueil est prévu le samedi 18 septembre à l’aéroport international de Conakry-Gbéssia à partir de 10h30. La réception se terminera par un recueillement sur les tombes de martyrs du 3ème mandat au cimetière de Bambéto », peut-on lire dans un communiqué publié par la cellule de communication du FNDC.

Ledjely.com