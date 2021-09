DUREE DE LA TRANSITION ? « C’est aux Guinéens de décider », dixit Mahamat Saleh Annadif

Au terme de ses rencontres avec la junte du CNRD et les principaux acteurs sociopolitiques du pays, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Afrique de l’ouest et au Sahel (UNOWAS) a fait un point de ces échanges avec la presse. Une occasion que le Tchadien Mahamat Saleh Annadif a mise à profit pour se prononcer sur plusieurs sujets en rapport avec la situation qui prévaut en Guinée depuis que, le dimanche 5 septembre, les Forces spéciales ont renversé le président Alpha Condé.

Au-delà de la junte et de Cellou Dalein Diallo, le principal opposant, le diplomate onusien a aussi rencontré l’ancien président Alpha Condé. Il tenait à s’assurer de la sécurité et de la santé de ce dernier. « Il se porte bien », conclut-il. Il n’a cependant pas voulu se prononcer sur la question de libération éventuelle de ce dernier. « C’est la CEDEAO qui s’occupe de cette question et elle a tout le soutien des Nations unies », botte-t-il en touche.

Mahamat Saleh Annadif n’a pas non plus voulu se mouiller au sujet de la transition. Très délicatement, il répond : « la durée de la transition sera celle que décideront les Guinéens eux-mêmes ». Néanmoins, assure-t-il, la communauté internationale mise beaucoup sur les concertations nationales qui commencent ce mardi 14 septembre. « Le colonel Doumbouya estime qu’il sera à l’écoute de ses compatriotes et il essaiera autant que possible de trouver un consensus à la suite ces concertations », rapporte à ce propos le représentant d’Antonio Guterres en Afrique de l’ouest et au Sahel.

Balla Yombouno