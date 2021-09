BAADIKO BAH : « La transition devrait durer au maximum trois ans »

Après le coup d’Etat du 5 septembre 2021 qui a évincé Alpha Condé, la Guinée est replongée dans une nouvelle transition après celle de 2008 suite à la mort du Général Lansana Conté et l’arrivée du Conseil national pour la Démocratie et le Développement (CNDD). Pour Mamadou Baadiko Bah, député à l’Assemblée nationale dissoute et leader de l’Union des forces Démocratiques (UFD) la transition sous le CNRD devrait durer trois ans au maximum. Extrait.

« La transition est inévitable et d’aucuns estiment qu’elle ne devrait pas durer plus de 18 mois, mais nous savons que ce n’est pas vrai, ça ne marche pas. La preuve est que voilà que les 18 mois de la transition au Mali vont s’épuiser et les problèmes sont loin d’être résolus. Il ne faut pas se précipiter pour mettre le minimum pour que des civils reviennent au pouvoir sinon, nous allons tomber dans le cas de la Centre Afrique et nous risquerons de revenir sur les erreurs du passé. Pour moi, elle devrait durer trois ans au maximum et cela nous permettra de mieux organiser les choses afin de ne pas marcher vers l’échec une nouvelle fois » explique le leader politique.

Ibrahima Kindi BARRY