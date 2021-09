GUINEE : « Les sages ont demandé au colonel d’être prudent »

Outre les partis politiques, le colonel Mamady Doumbouya a reçu hier mardi 14 septembre 2021, au compte de la première journée des concertations nationales, les représentants des coordinations nationales. Etaient notamment là pour chacune des régions naturelles respectives, El Hadj Sekhouna Soumah, El Hadj Ousmane Fatako Baldé, El Hadj Sekou Kaba et Dr. Jean Dimini Tolno. A ces sages, le colonel s’est confié et a confié la transition guinéenne. De même, il a dit attendre des uns et des autres qu’ils œuvrent en faveur du renforcement de l’unité nationale. Requête que les responsables des coordinations disent accueillir favorablement. En retour, ils invitent le président du CNRD à faire preuve de prudence dans la gestion de ces moments cruciaux de l’histoire du pays.

Rendant compte de l’entretien avec le colonel Mamady Doumbouya, le porte-parole des sages, Gnouma Sory Leno déclare : « Il s’agissait de se confier et confier la nation aux sages. Il a appelé les sages à jouer un rôle important dans le cadre de l’unification des fils de la nation. Il a demandé aux différents sages de se retrouver, de travailler et lui faire des propositions dans le cadre de la gestion du pays. Les sages ont répondu favorablement ».

Mais à leur tour, qu’est-ce que les sages recommandent au colonel ? Le porte-parole répond : « Les sages ont aussi demandé au colonel d’être prudent. Dans le discours des sages, ils lui ont fait comprendre que notre pays a beaucoup de gros parleurs ; mais au fond, les gens ne se battent que pour leurs intérêts. Ils ont demandé au colonel d’être également transparent, sincère et honnête en vers ses camarades d’armes. Parce que le plus souvent, la trahison au sein de l’armée vient bien sûr du manque de transparence. Donc, les doyens lui ont demandé d’être transparent et d’être tolèrent envers certains de ses amis. Si quelqu’un fait des erreurs, c’est de l’appeler et corriger automatiquement ».

Propos recueillis par Balla Yombouno