MAMADY DOUMBOUYA : « Nous ne tolèrerons aucune stratégie partisane »

S’il tient à solliciter l’avis de chacun et de tous dans la conduite de la transition, le colonel Mamady Doumbouya trace cependant des lignes infranchissables. Ainsi, en marge de sa rencontre hier avec les acteurs politiques, le président du CNRD a notifié à ces derniers que seuls les intérêts supérieurs du pays devraient désormais prévaloir. En conséquence, leur a-t-il dit, aucune pression ne sera admise de leur part. Car les choses ne se feront pas selon les désidérata d’un individu ou d’un parti, mais seulement sur la base des intérêts des Guinéens dans leur ensemble.

Ci-dessous, un extrait de son discours

Echec collectif

(…) nous n’accepterons pas de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Vous ne devez pas ignorer, ni oublier que si nous en sommes encore en 2021 à vouloir tout reprendre pour notre pays, c’est en grande partie parce que nous de l’armée et vous les élites, intellectuels, politiciens, hauts cadres, avons échoué depuis des années. C’est parce que nous avons toujours mis en avant nos intérêts individuels ou de groupes aux dépens des intérêts de la nation et du peuple de Guinée.

Cette erreur ne se reproduira plus, que cela soit dit, compris et inculqué. Il y en a parmi nous dans cette salle, ils étaient déjà ministres, premiers ministres, hauts cadres etc. alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n’étaient même pas encore nées. Nous devons prendre conscience, nous avons pris nos responsabilités, vous devez prendre les vôtres

Le seul calendrier qui vaille…

C’est pourquoi nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel dans cette démarche. Nous ne tolérerons aucune exclusion, aucun calcul politique individuel ou partisan. Nous ne tolérerons aucune stratégie partisane, que cela soit clair pour chacun et pour tous. Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple de Guinée qui a tant souffert. Nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos réflexions et dans vos propositions.

Inclusion

Nous comptons beaucoup sur vous afin de redonner l’espoir au peuple et à ce pays qui méritent beaucoup mieux. Nous croyons dans notre pays, nous croyons en l’intelligence des Guinéens de se comprendre, de s’aimer, de se pardonner et de construire notre pays. Tous ensemble, sans aucune exclusion et je veillerai personnellement à ça, à ce que nous soyons tous sur la table. Toutes les décisions seront prises par les Guinéens de Yomou à Boulbinet.

Propos recueillis par Balla Yombouno