PAPA KOLY : « Pourquoi Alpha Condé va demander à quitter le pays ? »

Il est le tout premier responsable du bureau politique national du RPG à s’exprimer sur le sort réservé au président déchu Alpha Condé. Invité dans l’émission ‘‘Mirador’’ ce mercredi 15 septembre 2021 sur FIM FM, l’ancien ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Papa Koly Kourouma, n’est pas opposé à un procès de l’ancien locataire de Sékhoutoureya. Mais demande d’abord sa libération préalable eu égard son état de santé « fragile ».

« Le président Alpha Condé est un Guinéen. Je ne sais pas pourquoi il va demander à quitter le pays ? Si on veut intenter un procès, on peut l’intenter. Mais je demande humblement à la junte de libérer le président pour qu’il puisse bénéficier des soins médicaux », plaide-t-il en faveur de son ancien patron. Dans la même dynamique, ce haut cadre du RPG soutient que l’ancien chef de l’Etat ne devrait pas être le seul à répondre de ses actes. « Nous qui avons été membres du gouvernement chacun de nous devra répondre de ses actes et de façon individuelle »

Du côté de la CEDEAO une rencontre est prévue demain jeudi pour discuter du rapport de la mission d’évaluation s’étant récemment rendue en Guinée. Et on imagine que le sort d’Alpha Condé sera une des thématiques majeures de la discussion.

Il est a précisé qu’au-delà de la posture de la communauté internationale, le sort à réserver à l’ex président guinéen divise l’opinion publique nationale.

Ibrahima Kindi BARRY