TRANSITION EN GUINEE : voici la position du CNOSCG

Les concertations nationales se poursuivent entre le CNRD et les forces vives de la nation ce mercredi 15 septembre 2021 au palais du peuple. Au compte de cette deuxième journée, le colonel Mamadi Doumbouya a reçu pour la matinée, les acteurs de la société civile. A l’issue des échanges, le président du conseil national des organisations de la société civile Guinéenne, s’est exprimé au micro du Djely.com.

Au sortir de la salle, le président du CNOSCG Dansa Kourouma évoque en premier lieu la durée de la transition. Pour lui, elle doit être « raisonnable ». : « Nous voulons une transition rationnelle qui ne doit pas être précipitée, elle ne doit pas être non plus longue. Dans une transition précipitée, nous risquons de rater les fondamentaux, et dans une transition trop longue, c’est les militaires qui s’installent… » confie l’activiste.

De passage, il milite aussi en faveur de la mise en place d’institutions « fortes, crédibles issues d’élections transparentes, libres et équitable » avant de préciser que ces conditions vont « poser les bases d’une véritable démocratie et d’un État de droit », rajout-il.

