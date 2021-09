« Alpha Condé demeurera en Guinée », persiste le CNRD

Ce samedi 18 septembre 2021, à la suite de la mission de la CEDEAO qui a séjourné hier à Conakry, le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) a animé un point de presse au chapiteau du palais du peuple autour des conclusions de cette mission. L’occasion pour le porte-parole de la junte d’insister sur le fait qu’il n’était pas question que le président Alpha Condé se rende hors du pays. La junte en a aussi profité pour se prononcer sur le délai de la transition que l’organisation sous-régionale fixe à 6 mois ainsi que sur les sanctions infligées au colonel Mamady Doumbouya et à ses camarades.

Sur la question relative au sort de l’ancien président, Alpha Condé, le colonel Amara Camara, porte-parole de la junte, réitère que celui-ci « demeurera en Guinée ». Et alors que d’autres sources laissent croire qu’en réalité, c’est plutôt Alpha Condé qui avait demandé et obtenu qu’il puisse rejoindre son domicile, la junte indique qu’il demeura plutôt « au lieu de choix du CNRD ». Ceci étant, les tombeurs de l’ancien président assurent que toutes le mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale.

Sur la durée de la transition, Amara Camara, relayant les échanges entre le colonel Mamady Doumbouya et les dirigeants ivoirien et ghanéen qui étaient à Conakry, ce vendredi 17 septembre, indique qu’il a été signifié à ces derniers qu’il est « important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée ». Mamady Doumbouya aurait également attiré l’attention de ses hôtes sur les risques pouvant résulter de la répétition des « erreurs du passé ». En tout état de cause, des concertations nationales étant déjà ouvertes à Conakry, le président du CNRD aurait indiqué aux présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo que « seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin ».

Enfin, se prononçant sur l’interdiction de voyage et le gel des avoirs financiers imposés aux membres du CNRD, le colonel Amara Camara rétorque : « Les membres du CNRD sont des soldats et notre mission se passe en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et pour les avoirs, il n’y a rien à geler sur nos comptes ».

Ibrahima Kindi BARRY