Kankan : Alpha condé doit rester ici pour nous rendre des comptes (citoyens) 

Les réactions continuent à tomber quelques jours après les sanctions prises par les chefs d’États de la CEDEAO contre la junte au pouvoir. La CEDEAO exige la libération immédiate et sans conditions du président déchu en plus d’avoir interdit de voyage les membres du CNRD. La junte n’a pas accepté de libérer Alpha Condé. Dans la ville de Kankan, plusieurs citoyens saluent la fermeté de la junte.

Depuis la chute du régime Condé, les actes posés par le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe sont salués dans la cité de Kankan. Aly Cissé, rencontré dans un café pense que si le président déchu sort du pays, il pourrait être un facteur déstabilisateur : « Il doit rester ici, si on le laisse partir, c’est pas bon pour le pays ».

A quelques pas de cet interlocuteur, est installé Mohamed Keita dans son kiosque de jeux de hasard, ce trentenaire comme le premier a fait savoir ceci: « Alpha condé est un guinéen, il doit rester ici avec nous, on ne doit pas le laisser aller hors du pays ».

Amadou Barry, président de l’union des patriotes pour le développement de la Guinée n’est pas aussi tendre avec la gouvernance déchue. Pour lui, le président Alpha Condé doit rester pour rendre des comptes de sa gestion : « il a géré le pays pendant plus d’une décennie, on a dénoncé beaucoup de malversations financières, il faut qu’il reste et fasse le compte-rendu de sa gestion. Nous demandons vivement que les nouvelles autorités entament les audits de la gestion antérieure ».

Du côté de la société civile, on est plus précis comme l’a rappelé Bangaly Sylla, coordinateur du mouvement Giving Way : « chacun doit rester au pays et que tout le monde se rende compte de leur gestion ».

Il faut rappeler que la junte dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya a rassuré l’opinion nationale et internationale que l’ancien chef d’État bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com