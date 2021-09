La justice doit être la boussole de la démocratie et des démocrates ( Bogola Haba)

Les dernières décisions de la junte relatives à la poursuite des activités judiciaires font des heureux dans la cité. C’est le cas de Keamou Bogola Haba, membre de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD). La justice doit être la boussole de tous, estime le dernier prisonnier politique sous l’ère Alpha Condé.

Selon l’ancien pensionnaire de la prison de Coronthie, c’est une bonne décision que le CNRD a prise en autorisant la cour suprême et la cour des comptes à poursuivre leurs activités « pour permettre à la justice de fonctionner normalement, avec des juges qui devront être justes, intègres et incorruptibles car la justice doit être la boussole de la démocratie et des démocrates». Pour lui, la continuité des actions judiciaires permettra à la Haute Cour de Justice de suivre pour permettre au CNRD « d’ouvrir rapidement les dossiers sur les cas de crimes de haute trahison, de crimes de sang et les crimes économiques ».

Malgré l’urgence d’une transition réussie et apaisée, il pense qu’il est temps de penser à restaurer la constitution de 2010. « Il faut penser à l’idée de la restauration ou de la mise en force de la constitution consensuelle du 7 Mai 2010 que le peuple de Guinée a défendu farouchement au prix de plusieurs vies humaines et de traitements inhumains », a-t-il fait savoir. En attendant, « les autres institutions budgétivores et inefficaces peuvent rester en hibernation pour le moment », a-t-il conclu.

Elisabeth Zézé Guilavogui