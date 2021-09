Palais du Peuple : les acteurs culturels expriment leurs préoccupations au CNRD

Les Concertations nationales entamées par le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) se poursuivent ce lundi 20 septembre 2021 au palais du peuple de Conakry. Devant le Colonel Mamady Doumbouya, le chef de la junte, les acteurs et opérateurs culturels ont exprimé leurs besoins en cette période de la pandémie du Covid-19 et ont profité de l’occasion pour évoquer la réforme du secteur de la culture, entre autres.

Après deux heures d’échanges, Ousmane Zakiou Denn Camrara de son nom d’artiste ‘‘Oudy 1er‘‘, représentant l’union nationale des artistes et musiciens de Guinée à la rencontre a exprimé en premier lieu le besoin de la réouverture des lieux de spectacles. En retour, l’auteur de ‘‘Piler le foutou’’ promet que les artistes vont s’engager davantage à renforcer la campagne de sensibilisation liée à la pandémie du nouveau coronavirus. « Les artistes Guinéens sont disposés à continuer et à renforcer la campagne de sensibilisation de la population sur la vaccination, le respect des gestes barrières liés à la Covid-19 pour que nos activités puissent reprendre très rapidement » a plaidé l’artiste au micro du reporter du Djely.

Pour sa part, Sory Kandia Kouyaté, dit ‘‘Petit Kandia’’ a mentionné le cas du ministère de la Culture, qui selon lui, doit être toiletté. « Il (Mamady Doumbouya ndlr) doit vraiment changer le ministère de la culture. Il doit changer ceux qui sont à la tête de ce département. On est fatigué, on veut voir le changement, un bon changement qui va envoyer le ministère de la culture de l’avant » dit-il d’un langage ferme.

Balla Yombouno