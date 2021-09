StarTimes diffuse en exclusivité la série indienne « La Veuve blanche »

StarTimes annonce la diffusion d’une nouvelle série exclusive, La Veuve blanche, sur la chaîne ST Novela F Plus à compter du 17 septembre.

La Veuve blanche est une série dramatique indienne, une histoire d’amour impossible à forte connotation sociale. Elle raconte l’histoire d’un héritier oisif et insouciant Viplav qui tombe amoureux d’une jeune veuve Dhaani. Dhaani vit une vie conforme à son statut de veuve en Inde, où le mariage et l’amour sont proscrits à ses femmes qui ont perdu leur époux. Tout cela est remis en cause par l’irruption dans sa vie de Viplav dont la déclaration d’amour va ébranler ses convictions morales et tout ce sur quoi elle a bâti sa vie. Originaire d’une famille religieuse et traditionnelle, Viplav devra lui combattre le jugement de ses proches, et les fondements moraux d’une société orthodoxe pour gagner le droit d’aimer.

La Veuve blanche a été plébiscitée par le public et la critique lors de sa diffusion en Inde tant pour son traitement des contradictions de la société indienne que pour celui de l’histoire d’amour portée par deux formidables interprètes.

« Le monde change, souvent plus rapidement que les traditions et les opinions, ce qui suscite des conflits au sein de la société mais surtout au sein des familles entre anciennes et nouvelles générations, ou entre hommes et femmes. Je pense que l’on pourra retrouver des questionnements que nous avons vécu dans notre vie dans cette série, » explique Barry Maviatou, directeur marketing de StarTimes.

« La clé du succès de La Veuve blanche est de pouvoir traiter ces sujets sociétaux sans jamais faire de l’ombre à cette merveilleuse romance interdite entre Dhaani et Viplav, l’émotion est vraiment forte entre ces deux personnages. »

La Veuve blanche sera diffusée du lundi au vendredi à 19h30 GMT sur la chaîne ST Novela F Plus, en exclusivité sur StarTimes, à partir du 17 septembre.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».