Le Japon remet 130.560 doses de vaccins Astrazeneca à la Guinée pour la vaccination COVID-19

C’est à travers l’initiative COVAX que la Guinée a bénéficié de ce deuxième lot de vaccins Astrazeneca pour accélérer la campagne de vaccination généralisée contre la COVID-19.

La Guinée a reçu un deuxième lot de 130.560 doses de vaccins Astra Zeneca contre la COVID-19, grâce à la facilité COVAX, un partenariat entre la Coalition pour les Innovations en matière de Préparation aux Epidémies (CEPI), Gavi, l’UNICEF et l’OMS. L’UNICEF travaille avec les fabricants et les fabricants et les partenaires sur l’achat de doses de vaccins COVID-19.

La cérémonie officielle de remise des vaccins s’est tenue à la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) à Conakry le mercredi 18 août 2021, en présence du Ministre de la Santé, de la Représentante Adjointe de l’UNICEF en Guinée, du Représentant de l’OMS, de la chargée du Bureau de Liaison de Gavi, de l’Ambassadeur du Japon en Guinée, des membres de la délégation de l’Union Européenne, du Directeur Général de l’ANSS, du Directeur de la pharmacie centrale de Guinée et des hauts cadres du Ministère de la Santé.

Ces doses sont destinées à accélérer et intensifier la vaccination au moment où le pays est frappé de plein fouet par une troisième vague qui s’intensifie avec l’apparition de varriants préoccupants qui occasionne ainsi une augmentation des hospitalisations et des décès. Cette deuxième allocution permettra également d’assurer la seconde dose de vaccin de la majorité des personnes ayant déjà reçu leurs premières doses dans le cadre de la campagne de vaccination lancée depuis le mois d’avril 2021.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce deuxième lot de vaccins, et d’autres vaccins sont attendus dans les jours et semaines à venir, ceci pour le bien de notre population. La COVID-19 a prouvé qu’aucune nation à elle seule ne peut réussir à lutter contre cette pandémie. La solidarité entre les nations, constitue l’une des clés de réussite par apport à cette riposte », a déclaré le Médecin Général Remy LAMAH, Ministre de la Santé.

Les preuves scientifiques démontrent que la vaccination est un outil essentiel dans la lutte contre la COVID-19 et permettrait de sauver des millions de vies.

Matsubara Hideo, Ambassadeur du Japon en Guinée a déclaré « C’est avec un sentiment d’optimisme et de soulagement que je vois arriver ce nouveau lot de vaccins. La Guinée va pouvoir poursuivre la vaccination de sa population et ainsi réduire l’impact de l’épidémie de la COVID-19 en Guinée. Le Japon appelle les autres pays à contribuer activement à l’accès équitable aux vaccins ».

La hausse actuelle des cas de COVID-19 pourrait exposer davantage d’enfants à des formes longues ou sévères de la maladie dans les tranches d’âge les moins vaccinées, dont les mineurs, y compris les moins de 18 ans qui n’ont pas encore accès à la vaccination.

« Les changements observés dans le profil épidémiologique de la pandémie de COVID-19 nous obligent à penser de plus en plus aux enfants. Ils ont été ignorés d’une certaine manière au début de cette crise par ce qu’ils ne développaient pas de complications conduisant à l’hospitalisation ou aux décès. Je lance un appel aux donateurs pour d’éventuels vaccins pour les enfants et adolescents, si la tendance actuelle persiste », a déclaré Christine Naré Kaboré, Représentante Adjointe de l’UNICEF en Guinée.

Les réflexions en cours pour l’accès aux vaccins des jeunes et des enfants ainsi que des efforts pour que la vaccination contre la COVID-19 puisse s’imposer comme un acte nécessaire doivent se poursuivre afin que les populations soient également en confiance lorsque viendra le moment de faire vacciner leurs enfants, a ajouté la Représentante Adjointe de l’UNICEF.

Depuis la disponibilité des vaccins, la Guinée a démontré sa capacité à adapter rapidement ses stratégies en fonction de l’évolution de la pandémie.

« La Guinée a consenti d’énormes efforts pour contenir cette pandémie en particulier à travers la vaccination de la population. L’OMS est membre de l’alliance mondiale Gavi aux côtés de l’UNICEF et d’autres institutions multilatérales. C’est à ce titre que nous sommes ici ensemble avec les autres partenaires, notamment l’Union Européenne et la Banque Mondiale pour accompagner le Gouvernement de la Guinée à atteindre une couverture vaccinale maximale en vue de protéger la population contre la COVID-19 », a déclaré Pr Georges Alfred Ki-Zerbo, Représentant Résident de l’OMS en Guinée.

L’initiative COVAX a été mise en place pour s’assurer que les populations, quels que soient leurs statuts économiques, aient accès aux vaccins. A travers ce mécanisme, l’UNICEF et l’OMS ont assuré le transport en Guinée de ce deuxième lot de vaccins.

Pour rappel, la Guinée avait reçu plus de 194 400 doses d’Astrazeneca en avril 2021 contre la COVID-19, expédiées par l’intermédiaire de l’initiative COVAX. Depuis le début de la vaccination en Guinée, près de 139 108 ont reçu la première dose de vaccins. L’administration de la deuxième dose se poursuit y compris celle de la première dose avec les vaccins reçus dans le cadre de l’initiative COVAX et des donations bilatérales.

Saa Momory KOUNDOUNO