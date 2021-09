Dr Hawa Diakité à la junte: « Nous attendons de vous l’assainissement du secteur pharmaceutique »

L’ordre national des pharmaciens de Guinée a rencontré mardi 21 septembre 2021 la junte au pouvoir. Au sortir des concertations, Dr Hawa Diakité, présidente de ladite structure est revenue sur les recommandations faites par son organisation.

Cette rencontre avec le colonel Mamadi Doumbouya, a permis aux pharmaciens d’exposer les difficultés auxquelles le secteur de la pharmacie est confronté. Au sortir de la rencontre, Dr Hawa Diakité se dit « optimiste ». Toutefois, la présidente de l’ordre national des pharmaciens de Guinée veut être plus concrète. « Il ne faut pas mentir, il faut se dire la vérité ! Nous nous sommes battus et nous avions déjà obtenu des avancées. Le nombre de sociétés distributrices était de 105, grâce à la lutte menée par l’ordre des pharmaciens et les syndicats on en a 10 aujourd’hui », se félicie-t-elle, avant d’exprimer le souhait que « ces acquis soient préservés car toutes les sociétés là déversent des médicaments sur le marché et ce ne sont pas des médicaments de qualité. La santé publique de notre population est exposée ».

Parlant de ce que son secteur attend de Mamadi Doumbouya, Dr Hawa Diakite précise qu’au-delà d’un « assainissement du secteur pharmaceutique », le CNRD devrait surtout faire appliquer la loi car pour elle, « Une fois que la loi est appliquée, tout rentre dans l’ordre ». Une attente que la présidente de l’ordre national des pharmaciens de Guinée dit espérer des nouvelles autorités « Il voudrait faire appliquer la loi. Il a dit que la justice est sa boussole » a-t-elle conclu.

Aliou Nasterlin