Alassane Ouattara admet que la “mauvaise gouvernance” peut « amener » les coups d’Etat

Le président ivoirien lâche-t-il le président Alpha Condé ou se résigne-t-il à constater la réalité? En tout cas, Alassane Ouattara dont on a dit ces derniers jours, qu’il était le plus mécontent de la chute du régime du président Alpha Condé, admet que la « mauvaise gouvernance peut amener des militaires à intervenir dans le jeu politique ». Dans sa toute première interview depuis sa réélection – dans un contexte tout aussi agité – accordée à nos confrères de Jeune Afrique, le président ivoirien condamne certes les coups de force aussi bien en Guinée qu’au Mali. Mais comme dans la sagesse populaire qui invite à prodiguer des conseils aussi bien à la souris qu’au soumbara, ADO recommande à ses homologues de tirer de la résurgence des coups d’Etat notamment dans la région ouest-africaine, les enseignements qui s’imposent.

Au micro de nos confrères, Alassane Ouattara fait part de sa préoccupation quant à l’état de santé du président Alpha Condé. « Nous sommes préoccupés par l’intégrité physique et la santé du président Alpha Condé, et nous l’avons dit aux autorités militaires guinéennes lors de notre mission, qui était conduite par le chef de l’État ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Conakry le 17 septembre. Le président [Mamady Doumbouya] du CNRD [Comité national du rassemblement et du développement] nous a donné des assurances à ce sujet », confie-t-il au micro du magazine panafricain.

Se prononçant ensuite sur la transition, le numéro 1 ivoirien dit souhaiter qu’elle soit la plus courte possible. « Il faut revenir à l’ordre constitutionnel le plus tôt possible », préconise-t-il. Ceci étant, il engage ses homologues à une « autocritique de la gouvernance dans nos différents pays ». Car pour lui, la « mauvaise gouvernance » est un de ces facteurs qui peuvent amener les militaires à s’inviter dans l’espace politique. En conséquence, recommande-t-il : « Ceux qui sont au pouvoir doivent mieux tenir compte de la réalité, de l’évolution de leur pays et de toutes les couches sociales, notamment de la jeunesse, ainsi que du développement équilibré de l’ensemble du territoire national ».

Voilà qui ressemble à un petit revirement de la part d’un voisin que l’on disait très remonté contre la junte guinéenne. Faut-il y voir un certain retour au réalisme ou bien le résultat d’un plaidoyer souterrain du CNRD ?

Ledjely.com