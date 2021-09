CNT : voici les quotas des entités devant y siéger

Le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) a rendu public ce lundi 27 septembre la Charte de la Transition. Et au nombre des éléments dévoilés par la même occasion, on a les organes de la transition que sont:

Le CNRD lui-même Le président de la Transition Le Gouvernement de la Transition Le Conseil national de la Transition

Ce dernier organe, selon la charte publiée ce soir, sera composé de 81 membres appelés conseillers nationaux. Ils viendront d’un total de 19 entités suivant les quotas ci-dessous :

Partis politiques : 15 Organisations faîtières de la société civile : 07 Centrales syndicales : 05 Organisations patronales : 03 Forces de défense et de sécurité : 09 Organisations de défense des droits de l’homme : 02 Organisations des Guinéens de l’Etranger : 05 Organisations de femmes : 03 Organisations de jeunes : 05 Organisations culturelles : 02 Confessions religieuses : 02 Secteur informel et les métiers : 02 Organisations paysannes : 02 Sages des régions : 02 Personnes vivant avec un handicap : 02 Organisations socioprofessionnelles : 03 Chambres consulaires : 02 Organisations de presse : 02 Personnes ressources : 08

Les plus gros contingents viendront donc respectivement des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, des personnes ressources, de la société civile, de la Diaspora et de la jeunesse.

Devant refléter toutes les diversités, le CNT doit en outre comporter un minimum de 30 % de femmes.

Enfin, à cet organe, les membres du Gouvernement et des institutions dissoutes à la date du 5 septembre, jour du coup d’Etat, sont de facto inéligibles.

